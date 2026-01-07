Primul târg de adopții pisici din 2026. Zeci de pisicuțe au nevoie de familii iubitoare / Evenimentul are loc duminică, 11 ianuarie, în Capitală

Duminică, 11 ianuarie, are loc primul târg de adopții de pisici din 2026, organizat la un cabinet veterinar din Sectorul 2 al Capitalei. Evenimentul este la a cincea ediție.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Târg de adopții de pisici pe 11 ianuarie 2026

Târgul de adopții pisici este organizat de Ambasadorii Faptelor Bune și va fi găzduit la Paw Vet, pe Strada Sică Alexandrescu nr. 22, Sector 2, București. Evenimentul se ține între orele 11:00 și 15:00.

La târgul de pe 11 ianuarie 2026 vor fi prezente pisici salvate, de toate vârstele, îngrijite și pregătite pentru o nouă familie. Vizitatorii vor putea interacționa cu felinele, astfel încât să găsească pisica potrivită pe care vor să o adopte. Persoanele interesate sunt rugate de organizatori să vină cu propria cușcă de transport, în cazul în care vor adopta o pisică la târgul din acest weekend.

Totodată, cei care nu pot adopta o pisică sunt invitați să sprijine inițiativa prin distribuirea evenimentului în mediul online, pentru a crește șansele felinelor să ajungă la familiile potrivite.

„Vor fi prezente pisicuțe salvate, de toate vârstele, îngrijite și pregătite să își găsească o familie. Poate nu poți adopta, dar poți ajuta enorm printr-o simplă distribuire. Fiecare share înseamnă mai multă vizibilitate. Mai multă vizibilitate înseamnă șanse reale la o viață mai bună.

Vino să le cunoști, să le mângâi sau ajută-ne să ajungem la omul potrivit pentru fiecare. Binele se răspândește atunci când îl împărtășim”, au precizat organizatorii târgului pe Facebook.

Câte târguri de adopții de căței au fost în 2025

În 2025, Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) București a organizat mai multe târguri de adopții de căței în diverse locații din Capitală, care vor continua și în 2026.

În total au fost 19 târguri pe parcursul anului trecut. Vestea bună este că adopțiile au crescut cu 38% față de 2024, potrivit ASPA București. În 2025 au fost adoptați 2043 de căței, dintre care 276 la târgurile de adopții.

La ultimul târg de adopții organizat de ASPA București pe 6 decembrie 2025, persoanele interesate au avut posibilitatea de a adopta nu doar câini, dar și pisici de la Association One Rescue.

Vezi și A riscat locul de muncă pentru animale. Curierul a refuzat să livreze artificii, invocând suferința câinilor: „Mi-a fost milă”

Așa arată fericirea: dintr-o cățelușă slabă și tristă a devenit o prietenă veselă și afectuoasă. Adoptația a transformat-o complet pe Floss