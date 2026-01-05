Așa arată fericirea: dintr-o cățelușă slabă și tristă a devenit o prietenă veselă și afectuoasă. Adoptația a transformat-o complet pe Floss

O cățelușă salvată din condiții mizerabile a fost adoptată de medicul veterinar care a îngrijit-o până s-a însănătoșit. Floss era slăbită și plină de purici când a fost luată de pe o proprietate din Northallerton, Marea Britanie.

Transformarea miraculoasă a lui Floss

Shannon Hamilton a tratat-o ​​pe Floss când a fost adusă la cabinetul veterinar și a spus că a simțit „o conexiune instantanee”, alegând să o plaseze în plasament și ulterior să o adopte.

„Este o cățelușă atât de dulce, a adus atât de multă bucurie în viețile noastre”, a spus ea pentru BBC.

Inspectorii Emma Stainthorpe și Mark Gent au fost alertați cu privire la situația lui Floss în urma unei sesizări către linia telefonică dedicată combaterii cruzimii față de animale.

Când au vizitat adresa, au găsit casa într-o „stare oribilă”, iar investigațiile ulterioare au dezvăluit corpul în descompunere al unui câine Mastiff într-un dormitor.

Stainthorpe a spus că „nu va uita niciodată mirosul și mizeria din jurul casei”, care erau atât de severe încât echipa a fost nevoită să poarte salopete, mănuși și măști de unică folosință.

„A fost unul dintre cele mai proaste momente din cariera mea de 13 ani. A fost atât de supărător să vedem asta, mai ales că Floss locuise în aceeași casă cu rămășițele în descompunere ale prietenei ei”.

Cățelușa a renăscut sub grija medicului veterinar

Cu toate acestea, câinele spaniel alb-negru i-a întâmpinat bucuroasă pe salvatorii săi, dând din coadă, ceea ce „a atins coarda sensibilă”, a relatat ea. „Chiar și mergând la veterinar, am crezut că există șanse mari să nu se vindece, deoarece era atât de slabă și infestată cu atât de mulți purici încât m-am pregătit pentru ce e mai rău”.

La clinică s-a descoperit că Floss era deshidratată, subponderală și anemică, cel mai probabil din cauza unei combinații de malnutriție și purici.

Shannon Hamilton susține că atunci când a văzut cățelușa, a fost impresionată de „fața ei frumoasă și ochii mari care păreau speriați”. „Am simțit o conexiune instantanee – pur și simplu m-am îndrăgostit de ea. Partenerul meu a venit să o vadă la serviciu și a fost încântat de ea”.

Floss are în jur de șapte ani și s-a acomodat bine cu noua ei viață, în ciuda începutului dificil, a adăugat ea: „Iubește oamenii și alți câini și nu este deloc nervoasă, având în vedere prin ce a trecut. E fetița noastră și o iubim enorm și nu ne putem imagina casa fără ea”.