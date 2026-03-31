Un nou scandal legat de protecția animalelor a izbucnit în Parlament, după ce un proiect legislativ privind gestionarea câinilor fără stăpân a primit aviz favorabil în Comisia Juridică. Deputata Aurora Tasica Simu acuză că modificările propuse ar putea deschide ușa unor abuzuri grave și ar favoriza interesele firmelor de hingheri.

Ce s-a votat, de fapt

Este vorba despre proiectul de lege PL-x nr. 104/2026, inițiat de UDMR, care prevede modificarea legislației privind gestionarea câinilor fără stăpân.

Concret, una dintre cele mai controversate prevederi permite autorităților locale care nu au resurse sau capacitate administrativă să externalizeze serviciile către operatori privați.

Această modificare introduce o „portiță” legală prin care firme sau asociații pot gestiona câinii fără stăpân în mai multe localități, pe bază de contracte.

De ce este considerată periculoasă această modificare

Potrivit deputatei Aurora Tasica Simu, această schimbare riscă să transforme gestionarea câinilor fără stăpân într-o afacere profitabilă, în detrimentul bunăstării animalelor.

„Această modificare este o DEDICAȚIE SPECIALĂ PENTRU HINGHERI”, a declarat aceasta, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Ea susține că externalizarea serviciilor ar putea duce la:

creșterea numărului de câini capturați,

condiții precare în adăposturi,

eutanasieri realizate în mod abuziv,

lipsa controlului real asupra modului în care sunt tratate animalele.

Un vot care a stârnit revoltă

Deputata afirmă că a cerut în mod ferm avizarea negativă a proiectului, însă majoritatea membrilor comisiei au votat în favoarea lui.

„Rezultatul? Doar 3 voturi împotrivă. Atât valorează viața unui animal și munca noastră de luni de zile”, a transmis aceasta.

În opinia sa, decizia reflectă o lipsă de interes pentru protecția animalelor și o prioritizare a intereselor economice.

Acuzații de ipocrizie

Aurora Tasica Simu a făcut referire și la reacțiile publice ale politicienilor din trecut, în urma unor cazuri de abuzuri asupra animalelor.

„Acum câteva luni, toți politicienii se declarau ‘oripilați’ de ororile din adăposturi. Astăzi, când au avut ocazia să voteze împotrivă, au întors spatele”, a spus ea.

Deputata susține că noul proiect ar putea legaliza exact practicile condamnate anterior în spațiul public.

Ce urmează

Proiectul legislativ urmează să intre în dezbaterea plenului Camerei Deputaților, unde va primi votul final.

Până atunci, organizațiile pentru protecția animalelor și societatea civilă sunt așteptate să reacționeze și să analizeze impactul real al acestor modificări.

„Nu putem asista tăcuți la legalizarea cruzimii”, a mai transmis deputata, făcând apel la transparență și responsabilitate din partea aleșilor.