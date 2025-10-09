Metrorex lansează cartele tematice pentru a încuraja adopția animalelor: 40.000 de cartele vândute cu litera A, de la Adopție

O inițiativă inedită și plină de suflet a ajuns în stațiile de metrou din București. Metrorex a lansat o serie specială de cartele care promovează adopția animalelor fără stăpân, în parteneriat cu Protecția Animalelor Ilfov.

Pe noile cartele se află chipul unui câine și mesajul care dă startul campaniei: „A de la Adopție”. Este prima dintr-o serie de cartele tematice care vor forma, treptat, cuvântul ADOPȚIE, fiecare literă urmând să apară în următoarele loturi de bilete.

Un bilet de metrou care poartă un mesaj de speranță

Potrivit unei postări făcute pe Facebook de Hilde Tudora, directorul Direcției pentru Protecția Animalelor Ilfov, Metrorex a pus în vânzare aproximativ 40.000 de astfel de cartele. Inițiativa aparține „unui om cu minte deschisă și inimă mare pentru animale”, spune Hilde Tudora, care îi îndeamnă pe bucureșteni să le colecționeze și, mai ales, să adopte:

„Haideți să le colecționăm împreună și să alegem să schimbăm vieți! Adoptați. De la noi, de pe străzi, din orice colț de Românie ori de lume, numai adoptați.”

Campania își propune să atragă atenția asupra responsabilității față de animalele fără stăpân și să transforme un gest banal — cumpărarea unei cartele de metrou — într-un mesaj de empatie și conștientizare.

Deși regulamentul actual nu permite accesul câinilor la metrou fără botniță, Hilde Tudora explică faptul că această prevedere este impusă de o lege mai veche, care ar trebui actualizată pentru a reflecta realitățile și nevoile actuale ale iubitorilor de animale.

Prin această campanie, Metrorex demonstrează că empatia poate circula cu metroul, iar fiecare călătorie poate fi un pas spre o lume mai bună — pentru oameni și pentru animale deopotrivă.

