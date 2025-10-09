TAROM acceptă mai multe animale de companie în cabina de pasageri. Oferta este valabilă în perioada 20 – 31 octombrie 2025

Compania aeriană națională TAROM a anunțat o modificare temporară, dar importantă în politica sa privind transportul animalelor de companie în cabină. În perioada 20 – 31 octombrie 2025, până la patru animale de companie vor fi acceptate la bordul fiecărui zbor extern operat cu aeronave de tip Jet: patru câini sau pisici pentru fiecare zbor. Până în prezent, compania accepta doar două animale de companie per zbor în cabina pasagerilor.

„Vom avea cu patru suflete mai mult la bord, iar “micuții” pasageri vor putea zbura în siguranță, alături de cei dragi.”, a transmis TAROM în mediul online.

Ce animale sunt acceptate și în ce condiții

Deși inițiativa aduce mai multă flexibilitate, TAROM precizează clar că doar câinii și pisicile sunt acceptate pentru transport în cabină. Mai mult, aceștia trebuie să respecte o serie de condiții stricte, menite să asigure confortul și siguranța tuturor pasagerilor.

Condițiile pentru acceptarea animalelor de companie la bord:

Animalul trebuie să fie confirmat anterior zborului; transportul fără confirmare nu este permis.

Să fie sănătos și să dețină pașaport internațional de călătorie.

Să aibă cip de identificare și vaccinurile la zi, în conformitate cu cerințele țării de destinație.

Să fie transportat în cuști rigide sau genți speciale soft bag pentru animale.

Să fie curat, nu gestant și să nu provoace disconfort celorlalți pasageri.

Să rămână în interiorul cuștii sau al genții pe toată durata zborului.

Dimensiuni, greutate și alte reguli importante

Pe lângă condițiile de sănătate și igienă, TAROM a stabilit și un set de limite stricte privind dimensiunea și greutatea genților în care animalele pot fi transportate în cabină.

Detalii tehnice pentru transportul animalelor în cabină:

Greutatea totală (animal + cușcă/genți) nu trebuie să depășească 8 kg.

Dimensiunile maxime ale genții: 42 cm lungime x 26 cm lățime x 20 cm înălțime.

Cuștile trebuie să fie ventilate, securizate și să ofere suficient spațiu animalului.

Recomandarea companiei

Având în vedere că numărul de animale acceptate rămâne limitat la patru pe zbor, TAROM le recomandă pasagerilor care doresc să călătorească alături de prietenii lor necuvântători să se asigure din timp de disponibilitatea locurilor pentru animale, înainte de efectuarea check-in-ului.