Câini vopsiți ca să pară de rasă, bolnavi și fără acte. Românii cumpără, de fapt, maidanezi la preţuri de lux / Fenomenul afectează peste 95% dintre animalele vândute în România

Românii sunt printre cei mai mari iubitori de animale de companie din Europa. Aproape nu există gospodărie fără un câine sau o pisică. Această pasiune a dus la creșterea cererii pentru animalele de rasă, însă a stimulat și apariția comerțului ilegal extrem de profitabil. Mulți vânzători privați se dau drept crescători autorizați, falsificând parafe și documente medicale pentru profit rapid.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Comerțul ilegal cu animale de companie în România: afaceri de milioane și riscuri ascunse pentru cumpărători

Conform specialiștilor, peste 95% din animalele de casă vândute în România provin din comerțul ilegal. Aceste animale nu sunt de rasă pură și provin, de cele mai multe ori, din surse nesigure. Vânzătorii folosesc diverse trucuri pentru a convinge cumpărătorii, inclusiv certificate de pedigree false sau carnet de sănătate falsificat.

De pildă, o pisică de „rasă pură” se vinde cu 1000 de lei pe internet, prețul fiind de patru ori mai mic decât cel al unei pisici British Shorthair autentice, cumpărată de la un crescător autorizat. Pe internet, diferența este greu de observat, deoarece mii de anunțuri pentru animale apar zilnic pe site-urile de vânzări.

Riscurile cumpărării de pe piața neagră

„Din cauza preţului mic, un potenţial cumpărător neexperimentat ar fi tentat să ia de pe piaţa neagră. Costurile sunt mai mari în momentul în care cumperi un animal dintr-o felisă, dar astfel vor putea să evite probleme care pot aparea, care pot duce inclusiv la deces”, avertizează Mihai Popescu, crescător autorizat, la TV.

Peste 95% din animalele vândute în Romania nu sunt de rasă pură şi provin din comerţul ilegal, spun specialiştii: „Se prezintă tot felul de copii, marea majoritate false ale pedigree-lor parinţilor, sau ale certificatelor de sănătate ale parinţilor, nicidecum ale animalului care se vinde. […] Parafele medicilor veterinari se falsifică”, susține Lucian Bagia, purtător de cuvânt al Asociației Chinologice din România.

Animale bolnave și vopsite pentru a părea de rasă

Fenomenul are efecte vizibile și în clinicile veterinare, unde animalele de pe piața neagră ajung epuizate și bolnave. Medicul veterinar Anca Dobrica povestește: „Din ce vedem în clinică, este un proces în creştere. […] Am avut inclusiv pui de Golden, teoretic cumpărat ca fiind Golden (n.r. – Retriever), care era de fapt un pui de câine normal, metis, adică un comunitar, care era vopsit, cu vopsea de păr. […] (n.r. – Animalele) sunt foarte bolnave, sunt parazitate, majoritatea au boli virale, şi devin un pericol pentru cei care le cumpără”.

Aceste practici ascund pericole majore pentru cumpărători, inclusiv expunerea la boli infecțioase transmisibile la om.

Când animalele nu corespund așteptărilor stăpânilor

Cătălina și Andi Constantin au trecut printr-o situație similară: „Am căutat pe net Cocker (n.r. – Spaniel). […] Mi s-a zis de băiatul care mi-a dat-o pe suma modică de 200 lei, e Cocker, mi-a arătat poze. …] Cu cât creştea, parcă nu mai era Cocker”.

Riscuri pentru sănătatea oamenilor

Animalele de pe piaţa neagră au un risc major pentru cei care le cumpără: „Apare riscul de dezvoltare a zoonozelor, acele boli infecţioase care se transmit de la animale la om”, potrivit lui Lucian Bagia.

Printre bolile potențiale se numără parazitoze, virusuri respiratorii și alte afecțiuni grave ce pot afecta toată familia.

Cum eviți capcanele comerțului ilegal

Pentru a reduce riscurile, cumpărătorii trebuie să fie extrem de precauți:

Verificați serios vânzătorul și căutați recenzii.

Solicitați documente medicale și pedigree reale.

Asigurați-vă că certificatul de sănătate are un număr de înregistrare și un cod unic de microcip.

Evitați animalele „prea ieftine” sau vândute prin canale neoficiale.

Specialiștii recomandă să apelați întotdeauna la crescători autorizați, chiar dacă prețul este mai mare, pentru a evita problemele de sănătate și de comportament ale animalului.