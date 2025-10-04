Romulus și Remus, lupii preistorici readuși la viață în laborator, au împlinit un an. De ziua lor au primit tort și urări / Animalele se dezvoltă rapid și instinctele lor uimesc oamenii de știință

Romulus și Remus, doi lupi preistorici readuși la viață de compania americană Colossal Biosciences, au împlinit un an și continuă să fascineze oamenii de știință. Ei fac parte din prima specie dispărută înviată după mai bine de 13.000 de ani, deschizând o eră complet nouă în biotehnologie și conservare.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Lupii preistorici Romulus și Remus au împlinit un an

În octombrie 2024, Colossal Biosciences a anunțat nașterea a doi pui de lupi „dire”, numiți simbolic Romulus și Remus, iar în ianuarie 2025 a venit pe lume și o femelă, Khaleesi. Acești prădători legendari dominau America de Nord în epoca ghețarilor, trăind alături de tigri și mastodonți, înainte să dispară acum aproximativ 13.000 de ani.

Pentru a-i aduce din nou la viață, echipa de cercetători a folosit ADN extras dintr-un craniu vechi de 72.000 de ani și dintr-un dinte fosilizat de 13.000 de ani. Pe baza acestor fragmente a fost reconstruit genomul complet, care ulterior a fost combinat cu cel al lupului cenușiu modern. Rezultatul: o replică aproape fidelă a lupilor dire, adaptată pentru supraviețuire în mediul actual, relatează USA Today.

Cum trăiesc Romulus și Remus astăzi

Cei doi masculi au atins deja greutăți între 50 și 54 de kilograme și cresc rapid. Vara aceasta au fost prezentați surorii lor, Khaleesi, într-o rezervație de peste 2.000 de acri certificată de American Humane Society. Momentul a reprezentat o oportunitate unică de socializare, iar cei trei lupi și-au stabilit deja o ierarhie.

Remus este considerat liderul, demonstrând curaj și îndrăzneală, în timp ce Romulus se evidențiază prin prudență și curiozitate. Khaleesi, cea mai mică, caută sprijin și confirmare de la frații săi. Interacțiunile lor oferă cercetătorilor șansa de a observa în direct comportamente care nu au mai fost văzute de mii de ani.

Primele instincte de vânătoare

Deși nu au fost crescuți de o mamă lup sălbatică, Romulus, Remus și Khaleesi dau dovadă de abilități surprinzătoare de adaptare. Ei au început deja să vâneze natural, reușind să prindă un iepure, și concurează constant pentru hrană, ceea ce întărește structura ierarhică a haitei.

Hrana lor zilnică este atent planificată: carne măcinată, bucăți de vânat precum cerbi și vite, dar și organe deshidratate. În plus, în rezervație au ocazia să își exerseze instinctele de prădători, vânând rozătoare.

Aniversare cu tort

Pentru a marca împlinirea unui an de viață, echipa Colossal le-a oferit un tort special creat de Mishka Luxury Dog Boutique din San Francisco. Preparatul conține pate de vită, supă, ficat și alte ingrediente organice. Momentul a fost completat de un videoclip dedicat, cu melodia „Happy Birthday Dire Wolf”, compusă de Stan Bush și Lenny Macaluso.

Siguranță și supraveghere permanentă

Rezervația în care trăiesc lupii preistorici este echipată cu camere video live, drone de monitorizare și personal de securitate permanent. Echipa de îngrijire include 10 membri full-time, precum și o clinică veterinară, și adăposturi naturale pentru furtuni.

„Ne surprind în fiecare zi prin creșterea rapidă și adaptabilitatea lor. Chiar dacă nu au fost crescuți de o mamă lup sălbatică, capacitatea lor de a se adapta și de a vâna a fost una dintre cele mai fericite descoperiri”, a declarat Matt James, director al Colossal.

Romulus este puțin mai mare decât Remus, „cântărind în jur de 54 kg, în timp ce Remus are puțin sub 56 kg. Nu avem date despre înălțimea lor, deoarece nu le-am făcut încă examenul fizic anual, dar îl vom face în curând. Ne așteptăm ca băieții să ajungă la o greutate cuprinsă între 59 și 63 kg”, a completat omul de știință.