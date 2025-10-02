Frica de oameni schimbă comportamentul lupilor. Cel mai nou studiu demontează mitul prădătorului „neînfricat” în habitatele protejate

Un studiu publicat joi, 2 octombrie, în revista Current Biology și citat de Agerpres arată că lupii evită în mod deliberat apropierea de oameni, chiar și în zonele în care riscul de a fi vânați sau hărțuiți este redus datorită măsurilor de protecție. Cercetarea confirmă că aceste animale continuă să perceapă omul ca pe o amenințare majoră și își adaptează comportamentul în consecință.

Cum a fost realizat studiul

O echipă internațională de cercetători, coordonată de ecologista Liana Zanette de la Universitatea Western din Canada, a monitorizat populații de lupi din Polonia. Prin instalarea de camere ascunse și folosirea unor difuzoare, oamenii de știință au testat reacțiile lupilor la diverse sunete, de la lătratul câinilor și vocile umane până la ciripitul păsărilor.

Rezultatele au arătat că lupii erau de peste două ori mai predispuși să fugă și o făceau de două ori mai repede atunci când auzeau vocile oamenilor, comparativ cu reacția lor la sunete neutre, precum cele ale păsărilor. Aceeași sensibilitate a fost observată și la mistreți, și căprioare, prada preferată a lupilor.

Oamenii sunt „prădătorii” planetei

„Lupii nu sunt excepţionali în ceea ce priveşte teama de oameni şi au motive întemeiate să se teamă de noi”, susține Zanette.

Potrivit cercetărilor, oamenii ucid carnivore mari, precum lupii, de nouă ori mai des decât ar muri acestea din cauze naturale. Acest dezechilibru face ca omul să fie considerat un „super-prădător” în ecosistemele moderne.

Frica schimbă comportamentul lupilor

Impactul fricii asupra lupilor este major. La nivel global, unde există prezență umană, aceste animale își limitează activitatea aproape exclusiv noaptea, pentru a reduce riscul confruntărilor.

„Pentru lupi, ca pentru toate creaturile mari şi mici, frica este în primul rând legată de hrană, în special despre cum să evite să devină hrană în timp ce încearcă să găsească hrană”, dezvăluie specialista. Liana Zanette a explicat că acest „compromis risc-recompensă” este esențial pentru a înțelege tensiunile și conflictele dintre oameni și prădători.

Deși lupii sunt protejați prin lege în multe țări europene, realitatea arată că ei nu sunt complet în siguranță. În Franța, legea permite sacrificarea a până la 20% din populația de lupi anual, în anumite condiții. În Germania, deși sunt strict protejați, lupii pot fi împușcați în cazuri excepționale.

Lupii nu sunt curajoși, ci flămânzi

Potrivit cercetătorilor, atunci când lupii se apropie de sate sau așezări umane, acest lucru nu ar trebui interpretat ca o dovadă de „curaj”. În realitate, animalele sunt împinse de foame și de atracția pentru hrana ușor accesibilă, fie că este vorba despre resturi alimentare sau animale domestice.

Zanette atrage atenția că soluția nu este demonizarea lupilor, ci educarea oamenilor: „Studiul nostru stabileşte că nu există o problemă alternativă cu care să ne confruntăm. Nu există un ‘lup mare şi rău’ care să nu se teamă de ‘super prădătorul’ uman”.