VIDEO | Trei lupi răi, dispăruți acum 10.000 de ani, au fost readuși la viață prin inginerie genetică: Romulus, Remus și Khaleesi

Acum mai bine de 10 milenii, „lupul rău” a dispărut din ecosistemele Americii de Nord, lăsând în urmă doar fosile și legende. Considerat unul dintre cei mai mari și mai feroce prădători ai epocii Pleistocenului, acest canid impunător părea destinat să rămână doar un subiect de studiu paleontologic. Totuși, în 2025, compania Colossal Biosciences a readus la viață această specie prin inginerie genetică.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Trei lupi răi au fost recreați de geneticieni

Colossal Biosciences, un start-up american specializat în biotehnologii revoluționare, s-a remarcat deja prin ambițiile sale de a reînvia specii dispărute. După mamutul lânos, compania a surprins din nou comunitatea științifică cu prezentarea primilor trei lupi răi creați în laborator, scrie The Express.

Aceste animale, botezate Romulus, Remus și Khaleesi, sunt organisme bioinginerești concepute pe baza genomului extras din fosile și comparat cu ADN-ul lupilor moderni și al altor canide.

Cei trei lupi trăiesc acum într-un centru experimental de peste 2.000 de acri, un ecosistem artificial menit să reproducă condiții naturale. Romulus și Remus, „fătați” la începutul anului, au ajuns deja la peste 40 de kilograme, depășind mărimea lupilor cenușii.

Prezentarea surorii lor mai mici, Khaleesi, a reprezentat o provocare aparte. Procesul a necesitat luni de monitorizare, analiză comportamentală și expunere graduală, pentru evitarea conflictelor și formarea unor legături de tip haită.

Specialiștii de la Colossal susțin că proiectul nu e o simplă reconstituire genetică. Esențială este recrearea comportamentelor și a relațiilor sociale care definesc o specie. În cazul lupilor, structura haitei este elementul cheie pentru supraviețuire.

„Prima interacțiune a fost mai bună decât am fi putut spera”, a declarat unul dintre autorii principali. „Romulus a dat dovadă de prudență, în timp ce Remus a fost surprinzător de calm și deschis. Khaleesi a răspuns pozitiv, semn că instinctele pot fi modelate într-un cadru sigur”. Echipa folosește sesiuni individuale și graduale pentru a stimula încrederea și integrarea micuței lupoaice în nucleul social.

Imaginile cu Romulus, Remus și Khaleesi au împărțit internetul în două

Publicarea primelor imagini cu Romulus, Remus și Khaleesi pe YouTube a generat și admirație, și critici. Admiratorii văd în acest proiect o dovadă că știința poate rescrie granițele naturii. Cârcotașii, pe de altă parte, avertizează asupra riscurilor: dezechilibre ecologice, imprevizibilitatea comportamentului unor specii readuse la viață și „crearea” unor ființe care nu mai au loc în lumea actuală.

Deocamdată, Colossal Biosciences insistă că obiectivul principal nu este eliberarea lor în natură, ci studiul științific și crearea unor tehnologii care ar putea fi aplicate și altor specii dispărute.

View this post on Instagram A post shared by Colossal Biosciences (@colossal)