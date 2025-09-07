Cel mai inteligent câine din lume nu mai este Border Collie, susțin oamenii de știință. Noul lider surprinde prin logica și capacitatea de a rezolva probleme complexe

Multe decenii la rând, Border Collie a fost etalonul suprem al inteligenței canine. Reputația lui s-a bazat pe abilitatea excepțională de a învăța rapid comenzi, de a răspunde la instrucțiuni complexe și de a rezolva sarcini dificile. În stânele de oi din Marea Britanie, acest patruped a demonstrat o combinație unică de intuiție, memorie și disciplină, fiind capabil să dirijeze turmele aproape fără supravegherea stăpânului.

Border Collie, ani de dominație în topul inteligenței canine

Totuși, inteligența lui nu se reduce doar la obediență. Border Collie a fost deseori folosit în competiții de agilitate și în studii științifice legate de înțelegerea limbajului, dovedind că poate învăța sute de cuvinte, asociindu-le cu obiecte și acțiuni.

Malinoisul belgian este noul lider

Însă un studiu al Universității din Helsinki a schimbat ierarhia consacrată, plasând Ciobănescul belgian Malinois pe primul loc în topul celor mai inteligente rase. Rezultatele, publicate de The Telegraph, au scos în evidență faptul că această rasă depășește chiar și Border Collie în ceea ce privește raționamentul logic și capacitatea de a rezolva probleme complexe.

Malinoisul a impresionat prin:

execuția impecabilă a comenzilor complicate;

adaptabilitatea la situații noi;

autonomia în luarea deciziilor;

abilitatea de a analiza rapid contextul pentru a răspunde eficient.

Această combinație de trăsături îl face deosebit de valoros în medii unde timpul de reacție și precizia sunt vitale, cum ar fi poliția și armata.

Profilul Ciobănescului belgian Malinois

Malinoisul belgian este un câine de talie medie spre mare, puternic, agil și extrem de energic. Blana sa scurtă, de obicei maro cu zone mai închise sau negre, îi conferă un aspect elegant și atletic. Înălțimea variază între 55 și 70 cm, iar musculatura sa bine definită reflectă rezistență și viteză impresionante.

Dar dincolo de fizic, Malinoisul se remarcă printr-un apetit crescut pentru învățare. Rasa are o memorie excelentă și o capacitate de concentrare care o ajută să îndeplinească sarcini foarte dificile. În misiuni de salvare, acești câini pot acționa autonom, fără să fie ghidați pas cu pas de om, un aspect rar întâlnit în lumea canină.

În același timp, Malinoisul e afectuos și loial, capabil să lege relații puternice cu familia. Se înțelege bine cu copiii, adoră să se joace și este companion de nădejde. Dar energia lui debordantă necesită un stăpân activ, care să îi ofere exerciții fizice și stimulare mentală constante.

Border Collie e încă în topul excelenței

Deși a coborât pe locul doi, Border Collie rămâne un gigant al inteligenței canine. În clasament a strâns 26 de puncte, dovedindu-și încă o dată rapiditatea în înțelegerea comenzilor și capacitatea de a reține și executa instrucțiuni complexe.

Este o rasă extrem de adaptabilă, capabilă să facă față atât mediului rural, cât și celui urban, condiția fiind să primească suficientă stimulare fizică și mentală. Obediența, memoria și dorința de a colabora cu omul îl mențin în continuare printre preferații dresorilor profesioniști și ai iubitorilor de câini.