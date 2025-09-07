VIDEO | O rasă de câini este în pericol de dispariție: mai puțin de 1.000 de exemplare au mai rămas în lume / Sunt numiți eroii necunoscuți ai războaielor mondiale

De-a lungul istoriei, câinii au ocupat un loc cheie în viața oamenilor, nu doar ca prieteni de nădejde, ci și ca parteneri de muncă, gardieni și protectori. În funcție de rasă, aceștia au aptitudini specifice, de la paza turmelor și a curților, până la participarea în conflicte armate sau misiuni de salvare. Rolul lor a depășit simpla companie, influențând tradiții, culturi și chiar mitologii. Astăzi, însă, o rasă este pe cale de disprație, în lume existând mai puțin de 1000 de exemplare.

O rasă pe cale de dispariție: Ciobănescul belgian Laekenois

Printre câinii care riscă să dispară se numără și Ciobănescul belgian Laekenois, o varietate rară din grupul celor patru ciobănești belgieni. Deși recunoscut oficial de American Kennel Club (AKC) în 2020, această rasă numără în prezent doar în jur de 1.000 de exemplare la nivel mondial. Cifra extrem de redusă îngrijorează specialiștii, care avertizează că, fără eforturi coordonate de conservare, Laekenois ar putea dispărea într-un viitor nu foarte îndepărtat, scrie The Express.

Semnalul de alarmă a fost tras inclusiv în mediul online, prin intermediul unor creatori de conținut pasionați de câini. Un exemplu notabil este utilizatoarea de TikTok – @thedoomydogs, care documentează viața alături de câinii ei și atrage atenția asupra pericolelor ce amenință rasa.

Caracteristicile Ciobănescului belgian Laekenois

Ciobănescul belgian Laekenois se remarcă printr-o blană aspră, de culoare bej cu umbre negre, mai ales pe bot și coadă. Este un câine de talie medie spre mare, cu o structură robustă, dar agilă, calități care l-au transformat într-un partener de muncă valoros.

Din punct de vedere comportamental, Laekenois este inteligent, vigilent și devotat. Instinctul său protector îl face excelent ca paznic, iar rezistența la condiții dificile îl recomandă pentru misiuni solicitante. Spre deosebire de alte rase de companie, Laekenois necesită antrenament consecvent și o stimulare mentală constantă, fiind un câine activ, cu nevoie de mișcare.

O istorie marcată de curaj și loialitate

Istoria Ciobănescului belgian Laekenois este legată de marile conflicte mondiale. În Primul și Al Doilea Război Mondial, acești câini au fost folosiți ca mesageri și căutători de soldați răniți pe câmpul de luptă. Capacitatea lor de a se orienta, de a rămâne calmi în situații tensionate și de a traversa terenuri periculoase i-a transformat în adevărați eroi necunoscuți. De asemenea, rolul lor tradițional a fost acela de a păzi turmele și terenurile agricole, ceea ce explică robustețea și rezistența lor fizică.

Viitorul incert al rasei Laekenois

În ciuda moștenirii impresionante, popularitatea câinilor Laekenois este scăzută. Spre deosebire de alți ciobănești belgieni, precum Malinois (preferat de poliție și armată), Laekenois este mai puțin cunoscut și, implicit, mai rar. Lipsa de promovare, numărul mic de crescători și interesul redus al oamenilor contribuie la pericolul dispariției sale.

Conservarea rasei necesită un efort colectiv: programe de reproducere atent monitorizate, campanii de informare despre specificul rasei, dar și susținerea crescătorilor responsabili. De asemenea, viitorii proprietari trebuie să înțeleagă că adoptarea unui Laekenois nu înseamnă doar afecțiune, ci și angajament pentru dresaj, activități zilnice și îngrijire corectă.