Câinii ne uimesc din nou. Un experiment științific dezvăluie cât de puternică este memoria câinilor, de fapt

Câinii au o capacitate uimitoare de a-și aminti numele jucăriilor chiar și după ce nu le-au mai văzut doi ani, arată un studiu realizat la Universitatea Eötvös Loránd din Ungaria, publicat în Biology Letters și citat de Scitech Daily. Cum funcționează memoria canină și ce indicii ne oferă despre originile limbajului uman?

Memoria câinilor și legătura cu limbajul uman

Memoria este un element central al procesului de comunicare. Pentru oameni, reținerea și asocierea cuvintelor cu obiecte sau concepte reprezintă baza limbajului. Studiul realizat la Universitatea Eötvös Loránd din Ungaria sugerează că și câinii au o formă de memorie asociativă.

Potrivit cercetătoarei Shany Dror, faptul că un câine își poate aminti numele unei jucării după doi ani arată că informația este stocată nu doar prin joacă repetitivă sau interacțiuni recente. Această constatare deschide calea către o mai bună înțelegere a asemănărilor și diferențelor dintre memoria umană și canină.

Exemple celebre: câini cu vocabular impresionant

În trecut au existat cazuri care au atras atenția oamenilor de știință. Cel mai cunoscut este Chaser, un border collie care a reușit să învețe numele a peste 1.000 de obiecte. Aceste performanțe au arătat că unii câini sunt capabili să depășească cu mult așteptările cercetătorilor despre învățare și recunoaștere.

Noutatea adusă de studiul din Ungaria este că nu doar învățarea rapidă este impresionantă, ci și memoria pe termen lung, demonstrând că aceste abilități cognitive sunt mai performante decât se credea.

Cum s-a desfășurat experimentul

Cercetarea s-a axat pe cinci câini care participaseră anterior la experimente similare, învățând numele a 12 jucării noi. Obiectele au fost ascunse doi ani, fără ca animalele să mai aibă acces la ele.

Ulterior, când au văzut jucăriile, câinii au reușit să aleagă obiectul corect în 44% din cazuri, un procent ce depășește probabilitatea statistică. În unele situații, rata de succes a ajuns chiar la 60%. Patru dintre cei cinci câini și-au amintit între trei și nouă dintre jucăriile testate, un detaliu ce confirmă memoria lor remarcabilă.

„Știm despre câini că își pot aminti evenimente cel puțin 24 de ore și mirosuri timp de până la un an, dar acesta este primul studiu care arată că unii își amintesc anumite cuvinte cel puțin doi ani”, spune dr. Claudia Fugazza, șefa grupului de cercetare.

Nu toți câinii au aceeași abilitate

Un aspect cheie subliniat de specialiști este că nu toți câinii pot învăța sau reține numele obiectelor la fel de ușor. Factori precum rasa, mediul și gradul de interacțiune cu oamenii ar putea juca un rol decisiv.

Shany Dror a subliniat că relația dintre câine și stăpân este importantă: „Cu cât petreci mai mult timp interacționând cu câinele tău, cu atât vei observa mai multe abilități și comportamente surprinzătoare”. Astfel, nu doar genetica, ci și experiențele zilnice și timpul investit în relația om-câine influențează nivelul de performanță cognitivă.

Pentru oamenii de știință, aceste rezultate oferă un cadru nou de interpretare a modului în care memoria și limbajul au evoluat la specii diferite. Dacă patrupedele pot face asocieri complexe între cuvinte și obiecte, acest lucru ar putea reflecta un precursor al mecanismelor care au dus la apariția limbajului uman.

Memoria de lungă durată a câinilor în privința numelor jucăriilor arată că sunt parteneri cognitivi mai sofisticați decât am crezut. Chiar dacă nu pot vorbi, câinii demonstrează că sunt capabili să stocheze informații într-un mod care seamănă, într-o anumită măsură, cu capacitățile oamenilor.