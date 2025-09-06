Ghidul stăpânului responsabil: 20 de alimente pe care câinele tău nu trebuie să le mănânce niciodată. Sunt otrăvitoare

În timp ce savurezi cina, câinele te imploră din privire să-i dai o bucățică din farfurie. Deși tentația e mare, trebuie să fii atent: multe alimente pe care le consumăm zilnic sunt extrem de periculoase pentru câini. Unele cauzează doar deranj digestiv, dar altele duc la intoxicații severe, insuficiență renală sau chiar moarte. Pentru a-ți proteja prietenul patruped, am adunat o listă cu alimente dăunătoare patrupedelor.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Alimente periculoase pentru câinele tău

Struguri și stafide

Chiar și câțiva struguri provoacă insuficiență renală câinilor. Toxicitatea este atât de mare încât medicii veterinari recomandă să nu-i oferi nici măcar o boabă, scrie Goodrx.

Cireșe

Sâmburii, frunzele și tulpinile conțin cianură, o substanță chimică letală. Chiar dacă pulpa e sigură, riscul de sufocare și toxicitatea fac ca cireșele să fie interzise.

Roșii verzi

Roșiile coapte sunt relativ sigure, dar cele verzi și frunzele conțin solanină, o substanță care afectează sistemul digestiv și nervos.

Rubarbă

Planta poate provoca insuficiență renală din cauza oxalaților.

Nucă de cocos

Deși exotică și sănătoasă pentru oameni, câinilor le cauzează diaree și tulburări digestive.

Ceapă, usturoi și arpagic

Toate fac parte din familia Allium și sunt toxice pentru câini. Ele atacă globulele roșii și provoacă anemie gravă. Usturoiul este cel mai periculos dintre ele.

Ciuperci

Majoritatea ciupercilor cauzează intoxicații severe, convulsii sau chiar deces.

Ciocolată

Conține teobromină și cofeină, care afectează inima și sistemul nervos. Ciocolata neagră este cea mai periculoasă.

Înghețată și lactate

Câinii nu produc suficientă lactază pentru digerarea laptelui. Rezultatul: diaree, balonare și dureri abdominale.

Carne crudă și ouă

Pot conține bacterii periculoase precum Salmonella sau E. coli. În plus, ouăle conțin avidină, care reduce absorbția biotinei, afectând pielea și blana.

Aluat crud cu drojdie

Drojdia continuă să fermenteze în stomac, producând gaze și balonare.

Mâncare mucegăită

Conține toxine ce pot declanșa vărsături, convulsii sau tulburări cardiace.

Mâncăruri prăjite și grase

Similar oamenilor, câinii riscă pancreatită, o inflamație dureroasă și periculoasă.

Avocado

Conține persină și prea multe grăsimi, adică tulburări digestive și pancreatită.

Nuci de macadamia

Sunt printre cele mai periculoase: chiar și o cantitate mică provoacă febră și slăbiciune musculară.