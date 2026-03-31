Interdicție de a deține animale pe viață pentru o femeie. Câinele ei a fost găsit cu răni grave (FOTO)

O femeie din Norfolk a primit interdicție de a deține animale pe viață, după ce câinele ei a fost descoperit cu răni grave. Specialiștii le-au catalogat drept incompatibile cu un accident, ceea ce înseamnă că i-au fost provocate.

Interdicție de a deține animale pe viață pentru o femeie

Cazul a ieșit la iveală în iulie 2024, când un terrier Jack Russell, în vârstă de șase ani, a fost dus la o clinică veterinară cu o fractură de picior. Medicii au constatat că rana era cauzată de un traumatism sever, ridicând suspiciuni privind modul în care a fost produsă, potrivit Dog Today.

Investigațiile ulterioare au scos la iveală și alte leziuni, inclusiv traumatisme la cap și vânătăi abdominale, care nu corespundeau explicațiilor oferite de proprietară. Medicii au descoperit și un istoric inexplicabil de răni anterioare.

Ofițerii pentru protecția animalelor, împreună cu poliția, au intervenit și au preluat câinele, care a fost transportat pentru tratament într-un centru specializat. Ancheta a arătat că mediul în care trăia animalul nu prezenta pericole care ar fi putut cauza accidental astfel de răni, ceea ce a dus la concluzia că animalul era abuzat.

Câinele abuzat a fost adoptat

Femeia a fost condamnată la o pedeapsă de 12 săptămâni de închisoare, cu suspendare pentru doi ani, și a primit interdicția de a mai deține animale pe viață, fără posibilitatea de apel timp de 10 ani. Decizia a fost luată de magistrații din Norwich, în urma unui proces deschis de RSPCA.

Reprezentanții organizației de protecție a animalelor au transmis că intervenția rapidă a medicilor veterinari și a autorităților a fost esențială pentru salvarea câinelui, care între timp s-a recuperat și a fost adoptat de o nouă familie.

Cazul readuce în atenție importanța respectării legislației privind protecția animalelor, care în Regatul Unit prevede sancțiuni severe pentru cruzime, inclusiv interdicții pe viață pentru deținerea de animale.

