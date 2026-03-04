O femeie a primit interdicție de a deține animale pe viață, după ce trei câini au fost găsiți mumificați în grădina casei sale. Proprietara a spus că nu a mai putut avea grijă de animale după moartea soției sale.

Câini mumificați, după ce stăpâna nu le-a mai dat să mănânce

În iulie anul trecut, inspectorul Simon Evans de la RSPCA Cymru a vizitat o proprietate din Bettws, Newport. În grădina acesteia a descoperit mai multe cuști, iar în acestea se aflau rămășițele a trei buldogi francezi. Cățeii ce purtau numele Precious, Destiny și Diamond erau mumificați, semn că au fost expuși neglijenței prelungite.

Jamila Michaela Diane Fletcher-Oates, în vârstă de 42 de ani, din Dart Road, Bettws, a explicat că animalele erau decedate de câteva luni, însă nu le-a scos din curte pentru că se afla în perioada de doliu, soția sa murind recent. Niciunul dintre câini nu a primit îngrijiri medicale înainte de deces. Un cadavru se afla acoperit de saci, iar celelalte două erau în cuști pentru transport, potrivit Wales Online.

Cele trei cadavre au fost preluate pentru expertiză. Veterinarul însărcinat cu acest lucru a stabilit că Destiny și Diamond au cedat în urma deshidratării, în timp ce Precious a suferit de insuficiență organică, care a dus la moartea sa ulterioară.

Pedeapsă dură după moartea celor trei câini

Proprietara animalelor a recunoscut că timp de șase zile nu a vizitat animalele. Când a mers în sfârșit la ele, Destiny și Diamond erau deja morți, în timp de Precious era slăbit și, în ciuda faptului că a primit hrană și mâncare, a murit după câteva săptămâni.

În urma anchetei și a procesului din Newport, femeia a primit o pedeapsă cu închisoarea de 20 de săptămâni, cu suspendare pentru 12 luni, și i s-a ordonat să plătească 700 de lire sterline pentru cheltuieli de judecată, plus o suprataxă de 154 de lire sterline. În plus, a primit și o interdicție pe viață de a deține orice fel de animale.

