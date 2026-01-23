Un bărbat din West Yorkshire, Marea Britanie, a primit interdicția de a mai deține animale timp de 10 ani, după ce nu a urmat tratamentul veterinar recomandat pentru câinele său grav subponderal. Cazul a fost adus în fața instanței în urma unei anchete desfășurate de Protecția Animalelor (RSPCA).

Câinele Sasha, lăsat fără îngrijire medicală adecvată

Benjamin Cobb a recunoscut că nu a asigurat nevoile de bază ale câinelui său, Sasha, o femelă în vârstă de 11 ani, metis de bulldog și boxer. Printre acuzații s-au numărat lipsa îngrijirii veterinare prompte și ignorarea stării fizice extrem de precare a animalului, fapte care contravin Animal Welfare Act 2006.

Sentință dură pentru neglijență față de animale

Cobb a fost condamnat la Kirklees Magistrates’ Court, pe 6 ianuarie. Pe lângă interdicția de 10 ani de a mai deține animale, instanța a dispus:

un ordin comunitar de 12 luni ;

100 de zile de muncă în folosul comunității ;

participarea la 20 de zile de activități de reabilitare ;

plata a 100 de lire sterline cheltuieli de judecată și o suprataxă de 114 lire .

Primele semne de alarmă: un câine vizibil subnutrit

Îngrijorările au apărut în iunie 2024, când au fost raportate suspiciuni privind un câine extrem de slab, aflat la o adresă de pe Watling Road, Castleford. Inspectorul RSPCA Hannah Williams, împreună cu un coleg, a constatat că Sasha se afla într-o stare vizibilă de degradare fizică, notează Dogs Today.

Câinele a fost dus la un cabinet veterinar, cu ajutorul unui voucher oferit de RSPCA, unde a primit medicație pentru durere. Medicul veterinar a concluzionat că Sasha suferea de cel puțin două săptămâni și prezenta dureri constante, inclusiv din cauza artritei.

Tratament început, dar niciodată continuat

În declarația sa, inspectorul Hannah Williams a spus:

„Coastele erau vizibile, iar pe picioarele din spate avea zone fără blană. I-am explicat proprietarului că, având în vedere starea corporală și pierderea blănii, câinele trebuia dus urgent la veterinar.”

Cu toate acestea, Cobb nu a mai revenit cu animalul pentru consultația de control, deși acest lucru fusese clar recomandat. Ulterior, inspectorii RSPCA au confirmat cu clinica veterinară că Sasha nu a mai fost adusă pentru tratament suplimentar.

Descoperire șocantă: fără mâncare, fără apă

În ianuarie anul următor, Inspectorul RSPCA Joanne Taylor a încercat să ia legătura cu Cobb, după o nouă sesizare conform căreia câinele fusese văzut „extrem de subponderal”. Pe 5 februarie, inspectorii au mers la adresă împreună cu un ofițer de poliție, care a pus în aplicare un mandat.

Sasha a fost găsită în bucătărie, speriată și agresivă, fără acces la hrană sau apă. Coastele, șoldurile și coloana vertebrală erau descrise ca fiind „proeminente”, iar câinele scotocea într-un coș de gunoi în încercarea disperată de a găsi ceva de mâncare.

La întoarcerea sa, Cobb a susținut că încerca să îi găsească un alt stăpân.

Starea de sănătate, incompatibilă cu viața

Sasha a fost preluată de RSPCA și transportată la Spitalul pentru Animale Greater Manchester. Din cauza stării sale extrem de grave, medicii au luat decizia dureroasă de a o eutanasia, pentru a-i curma suferința.

Examinarea veterinară a arătat că Sasha avea un scor corporal de 2 din 9, unde 5 reprezintă greutatea ideală. Câinele suferea de:

splină mărită ;

pierdere severă de masă musculară ;

suspiciuni de cancer de sânge ;

dureri cronice cauzate de artrită .

Veterinarul a concluzionat că animalul a suferit cel puțin două săptămâni, în condiții de durere și disconfort constant.

Motive invocate de stăpân

În apărarea sa, Benjamin Cobb a declarat că nu a revenit la veterinar din cauza costurilor și că se confrunta cu depresie, pe fondul unor probleme personale și de afaceri.

Un mesaj clar despre responsabilitatea față de animale

După pronunțarea sentinței, inspectorul Joanne Taylor a declarat:

„Proprietarul nu a respectat recomandările veterinare și, din această cauză, Sasha nu a beneficiat de nevoile sale de bază. Unele dintre afecțiunile ei, inclusiv artrita, ar fi putut fi gestionate dacă ar fi primit îngrijire la timp.”