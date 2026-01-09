Inițiativă dură: Registru special pentru abuzatorii de animale din Estonia. Reacția Ministerului Justiției

Un registru al persoanelor cărora le este interzis să dețină animale de companie este pe cale să fie creat de către Asociația Estoniană pentru Protecția Animalelor. Acest demers are drept scop protejarea animalelor care au fost supuse la rele tratamente de-a lungul timpului.

Registru special pentru abuzatorii de animale

Inițiativa demarată de Asociația Estoniană pentru Protecția Animalelor a fost pusă în dezbatere, fiind aduse numeroase revizuiri planului astfel încât forma finală să fie una cât mai aproape de necesarul real al animalelor.

Conform legislației estoniene actuale, instanțele pot impune interdicția deținerii de animale pentru infracțiuni precum maltratarea animalelor, neglijarea sau încălcarea repetată a reglementărilor privind bunăstarea animalelor.

Cu toate acestea, astfel de interdicții au fost aplicate rareori în ultimii ani, potrivit lui Pille Tees, membru în consiliul de administrație al Asociației Estoniene pentru Protecția Animalelor. Astfel se consideră mai mult decât necesară crearea acestui registru.

Avem o opțiune de sancțiune care fie nu se aplică, fie este utilizată doar în cazuri foarte marginale. Scopul nostru este ca interdicția să fie efectiv aplicată și să existe o modalitate de a verifica dacă cineva este supusă acesteia – pentru că, în prezent, dacă cineva are o interdicție, nimeni nu știe cu adevărat. Nu ar avea sens dacă nu ar exista nicio modalitate de a verifica dacă cineva și-a pierdut acest drept. La fel este și cu o interdicție de a deține animale”, a explicat Tees, potrivit news.err.ee.

Discuțiile de la minister întârzie să aibă loc

Acest registru ar ajuta, de asemenea, și la prevenirea situațiilor în care o persoană ce a primit o astfel de interdicție vrea să cumpere un animal nou, mai ales că și crescătorii de animale ar urma să aibă acces la registru.

„Din păcate, avem un anumit grup de oameni care abuzează în mod repetat animalele. Există multe cazuri în care cineva care a maltratat animale și i s-au luat va dobândi în curând altele noi, fără a se confrunta cu consecințe reale. Chiar și atunci când există o interdicție, nimeni nu verifică dacă aceasta este respectată”, a mai spus Tees.

Până la acest moment, ministrul Justiției și Afacerilor Digitale, Liisa Pakosta, a declarat pentru ERR că ideea merită o analiză amănunțită. Totuși, încă au avut loc discuții oficiale, iar ministerul nu a adoptat o poziție și nici nu a evaluat posibile soluții. Pakosta s-a rezumat doar la a spune că dacă ideea registrului va prinde contur, vor trebui analizate mai multe aspecte importante, cum ar fi ce date vor fi colectate și cine va avea acces la platformă.

