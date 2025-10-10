Viața cu animale de companie la bloc. Ce îți interzice legea și cum sunt protejate drepturile vecinilor în 2025

Tot mai mulți români aleg să-și împartă viața cu un animal de companie la bloc sau curte. Dar unde se termină libertatea stăpânului și unde încep drepturile vecinilor? Iată ce este permis, ce obligații există și cum pot fi rezolvate conflictele într-un mod legal și civilizat.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Ce drepturi au stăpânii de animale în apartamente

Legea 205/2004 privind protecția animalelor nu interzice deținerea câinilor, pisicilor sau altor animale de companie în apartamentele de bloc. Fiecare persoană are dreptul de a avea animale în propria locuință dacă respectă normele de igienă, siguranță și bună conviețuire.

Totuși, asociațiile de proprietari pot stabili reguli interne, prin regulamente votate de majoritatea locatarilor. Acestea includ limitări privind numărul de animale, condițiile de plimbare în spațiile comune sau interdicția de a lăsa animale nesupravegheate în curți ori scări.

Conform legii, proprietarul unui animal are obligația de a curăța mizeria de pe scara blocului, din lift sau din spațiile comune. Neîndeplinirea acestor obligații poate duce la amenzi administrative sau sesizări la autorități, scrie Ziarul Unirea.

Comportamentul animalului trebuie ținut sub control

Dacă un câine latră excesiv, o pisică urinează frecvent pe holurile blocului sau animalul este agresiv, vecinii au dreptul să depună plângeri către autoritățile locale, iar în cazuri grave, poate fi sesizată Poliția Animalelor sau chiar instanța. Stăpânul are responsabilitatea să prevină astfel de situații.

Legea nu interzice direct animalele zgomotoase, dar intervine în caz de poluare fonică

Legea 61/1991 privind ordinea publică se aplică doar în cazurile în care comportamentul animalului produce tulburări repetate și dovedite ale liniștii locatarilor. Autoritățile analizează circumstanțele (durata, frecvența, intensitatea zgomotelor) înainte să intervină.

Microcipare, înregistrare și bunăstare

În România, microciparea este obligatorie pentru toți câinii, indiferent dacă sunt adoptați sau cumpărați. Înregistrarea acestora în RECS (Registrul de Evidență a Câinilor cu Stăpân) este esențială. De asemenea, legea prevede obligația de a asigura animalului acces la apă, hrană, îngrijiri veterinare și adăpost.

Ce pot cere vecinii și ce limitări există

Dreptul la liniște și igienă

Vecinii au dreptul de a solicita reducerea disconfortului generat de animale, fie că e vorba despre zgomot, mirosuri persistente, murdărie sau comportamente agresive. Dacă aceste cerințe sunt ignorate, se poate apela la asociația de proprietari, autoritățile locale, Poliția Animalelor sau instanță.

Regulamentele interne nu pot încălca legea

Asociațiile de proprietari adoptă regulamente de conviețuire, dar nu pot interzice complet deținerea animalelor sau obliga locatarii să renunțe la acestea fără o bază legală. Regulamentele nu trebuie să contravină dreptului de proprietate.

Protejarea împotriva zgomotului excesiv

Dacă un animal produce zgomote frecvente, pe durate lungi și la ore nepotrivite, vecinii pot solicita intervenția Poliției Locale, Gărzii de Mediu sau DSP, în funcție de natura problemei. În unele cazuri, autoritățile pot impune sancțiuni contravenționale.

Sesizarea abuzurilor și neglijenței

Orice vecin poate raporta cazuri de neglijență gravă, cruzime sau comportament periculos al unui animal. În astfel de cazuri, intervin ANSVSA, Poliția Animalelor, DSVSA sau organizații specializate în protecția animalelor.

Ce NU au voie să facă vecinii

Nu pot interzice legal deținerea animalelor în apartament

Vecinii și chiar asociația de proprietari nu au dreptul să interzică animalele fără o bază legală. Doar autoritățile (instanța sau serviciile pentru protecția animalelor) pot decide în cazuri extreme dacă un animal nu are ce căuta la bloc.

Nu pot alunga sau răni animalul

Orice tentativă de a răni, otrăvi, fura sau alunga animalul constituie infracțiune, conform Legii 205/2004. Astfel de fapte se pedepsesc penal, iar agresorii pot fi sancționați cu amendă sau închisoare.

Nu pot obliga stăpânul să renunțe la animal fără o decizie legală

Singura autoritate care poate dispune despărțirea legală între un animal și stăpânul său este instanța, în urma unui proces. Vecinii nu pot decide arbitrar că un animal trebuie scos din bloc.

Proiecte de lege în 2025: mai multă protecție, sancțiuni mai clare

Un proiect legislativ aflat în dezbatere în 2025 prevede interzicerea ținerii câinilor legați cu lanțuri pe termen lung, a zgărzilor cu țepi, a mutilărilor și altor forme de abuz. Amenzile propuse ajung la 5.000 de lei, iar în cazuri repetate se poate ajunge la încadrare penală.

La nivelul Uniunii Europene, în 2025 este în dezbatere un proiect de lege care prevede microciparea obligatorie la cedarea animalului, interzicerea mutilărilor și impunerea unor condiții minime de îngrijire pentru câini și pisici.