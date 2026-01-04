Florida face un pas major în lupta împotriva cruzimii față de animale. Statul american a lansat oficial prima sa bază de date publică cu abuzatorii de animale, o inițiativă menită să protejeze animalele și să prevină noi cazuri de violență. Această măsură face parte din așa-numita „Legea Dexter”, numită în memoria unui câine de adăpost ucis brutal la doar câteva zile după ce fusese adoptat.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Ce este „Legea Dexter” și de ce a fost creată

Legea poartă numele lui Dexter, un câine care a șocat întreaga comunitate din Pinellas County, Florida, după ce a fost omorât cu cruzime de persoana care îl adoptase. Cazul său a stârnit un val de revoltă și emoție, determinând autoritățile să ia măsuri mai ferme pentru protecția animalelor, notează West Palm Beach TV.

Inițiativa legislativă îi aparține lui Debbie Darino, activistă pentru drepturile animalelor și autoarea mai multor legi menite să combată abuzul.

„Când am aflat ce i s-a întâmplat lui Dexter, am plâns zile întregi. M-a marcat profund”, a declarat Darino.

O bază de date publică cu abuzatorii de animale

Noul registru, disponibil online pe site-ul Florida Department of Law Enforcement (FDLE), este o listă ușor de căutat care include persoane din Florida:

condamnate pentru cruzime față de animale

care au pledat vinovat sau „no contest”

sau care au fost acuzate, indiferent de verdictul final

Scopul este clar: nimeni să nu mai poată adopta sau deține animale dacă există un istoric de abuz.

„Este un instrument extrem de util pentru adăposturi, organizații de salvare, poliție, controlul animalelor și pentru oamenii obișnuiți care vor să ofere un animal spre adopție. Nimeni nu vrea să dea un suflet nevinovat pe mâna unui abuzator”, a explicat Darino.

Pedepse mai dure pentru cei care maltratează animale

„Legea Dexter” nu se limitează doar la această bază de date. O primă parte a legii a intrat în vigoare la 1 iulie, introducând pedepse mai aspre pentru infractorii condamnați. Mai exact, a fost creat un sistem de multiplicare a sentințelor, ceea ce crește semnificativ șansele ca abuzatorii să ajungă la închisoare.

„Acești oameni sunt un pericol pentru comunitate, pentru noi și pentru alte animale. Este timpul să stea în spatele gratiilor și să reflecteze la faptele lor”, a declarat activista.

Debbie Darino este cunoscută și pentru „Legea Ponce”, adoptată în 2018, care permite instanțelor să impună pedepse mai severe și să interzică persoanelor condamnate să mai dețină sau să intre în contact cu animale.

Probleme și îmbunătățiri necesare

Deși baza de date este deja online, Darino atrage atenția că mai sunt lucruri de pus la punct. În prezent, apar și cazuri mai vechi, de dinainte ca legea să intre oficial în vigoare.

„Dacă cineva a fost condamnat în 2017, dar legea se aplică din 2026, acea persoană nu ar trebui să apară în registru”, a explicat ea.

Activista își dorește ca baza de date să fie extinsă și detaliată, după modelul celei existente în Volusia County, unde sunt afișate zilnic persoanele acuzate, fotografiile tip „mugshot” și detalii despre infracțiuni.

Un obiectiv și mai mare: o lege federală

Pentru Debbie Darino, „Legea Dexter” nu este finalul luptei. Următorul pas este transformarea acestui sistem într-o lege federală, aplicabilă în toate statele americane.

„Vrem să le salvăm viața. Vrem să le protejăm”, spune ea, referindu-se la animalele care nu se pot apăra singure.