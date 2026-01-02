Planurile de interzicere a curselor de ogari în Țara Galilor au trecut de primul obstacol important, după ce Parlamentul a votat, pe 16 decembrie, în favoarea principiilor generale ale unui nou proiect de lege. Dacă acesta va fi adoptat în forma finală, Țara Galilor ar putea deveni prima națiune din Regatul Unit care scoate în afara legii acest sport controversat.

Membrii Senedd-ului au susținut proiectul de lege cu 36 de voturi pentru, 11 împotrivă și trei abțineri, permițând astfel continuarea procesului legislativ. Urmează noi etape de analiză și vot, iar dacă legea va primi undă verde la fiecare nivel, cursele de ogari ar putea fi interzise oficial până în aprilie 2030, notează Dogs Today.

Bunăstarea ogarilor, în centrul deciziei

Adresându-se colegilor parlamentari, Huw Irranca-Davies a subliniat că protecția și bunăstarea ogarilor trebuie să rămână prioritare în luarea deciziilor. „Este vorba despre protejarea vieților ogarilor din Țara Galilor”, a declarat acesta. „Cursele pe pistă implică riscuri inerente: coliziuni la viteză mare, căderi și accidentări grave.”

Potrivit lui Irranca-Davies, eliminarea curselor va contribui direct la siguranța animalelor și reprezintă un semnal clar că Țara Galilor își asumă valori moderne, etice și o legislație orientată spre viitor. „Suntem fermi în convingerea că singura modalitate reală de a proteja bunăstarea câinilor este eliminarea treptată a curselor de ogari”, a mai adăugat el.

RSPCA salută votul istoric

Decizia Parlamentului a fost salutată de RSPCA, una dintre cele mai importante organizații pentru protecția animalelor. Dr. Sam Gaines, director pentru animale de companie în cadrul RSPCA și președinta coaliției Cut The Chase, a declarat că organizația militează pentru eliminarea treptată a curselor de ogari încă din 2022, alături de Blue Cross UK, Dogs Trust, Greyhound Rescue Wales și Hope Rescue.

Aceasta a explicat că demersul a venit după zeci de ani de încercări de a îmbunătăți condițiile din industria curselor, eforturi care au adus doar progrese limitate. „Deși au existat unele îmbunătățiri, ritmul schimbărilor a fost mult prea lent”, a spus Dr. Gaines.

Printre problemele semnalate se numără condițiile de cazare ale ogarilor, lipsa unei reglementări coerente, dar și absența unei surse de finanțare sustenabile pentru asigurarea bunăstării câinilor pe termen lung. „Chiar și dacă aceste probleme ar fi fost rezolvate, rămâne adevărul incontestabil că alergarea pe piste ovale, la viteze foarte mari, este în mod inerent periculoasă și expune ogarii la riscuri previzibile, evitabile și inutile de accidentare sau chiar moarte”, a mai precizat ea.

Industria curselor, în opoziție fermă

Nu toată lumea susține însă această inițiativă. Greyhound Board of Great Britain (GBGB) a criticat dur propunerile. Mark Bird, CEO al organizației, a descris procesul legislativ drept „un simulacru de politică publică”.

Acesta susține că proiectul de lege nu răspunde nevoilor publicului galez, economiei sau bunăstării animalelor și avertizează că decizia ar putea crea un precedent periculos. „Astăzi sunt cursele de ogari, mâine ar putea fi fermele, echitația sau chiar deținerea de animale de companie”, a declarat Bird.

GBGB a anunțat că va continua să conteste proiectul de lege în etapele următoare, inclusiv printr-o acțiune de tip Judicial Review.

Un moment de cotitură pentru protecția animalelor

Indiferent de pozițiile exprimate, votul din Senedd marchează un moment important în dezbaterea despre bunăstarea animalelor și rolul divertismentului care implică riscuri majore pentru viața acestora. Pentru mulți iubitori de animale, această inițiativă reprezintă un pas curajos spre un viitor mai sigur și mai etic pentru ogari.