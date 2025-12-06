Primăria municipiului Botoşani va organiza, în noaptea de Revelion, un spectacol care va include şi un foc de artificii, a declarat, vineri, pentru Agerpres, primarul Cosmin Andrei.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Potrivit acestuia, focul de artificii reprezintă una din principalele atracţii pentru botoşănenii care aleg să petreacă noaptea dintre ani în spaţiul public.

“Au fost discuţii pe Facebook, comentarii din partea iubitorilor de animale, dar nu avem nicio petiţie oficială din partea vreunei asociaţii. Cu siguranţă, oamenii vin la spectacolul organizat de Primărie şi pentru focul de artificii”, a afirmat Cosmin Andrei.

Bugetul alocat de municipalitate focului de artificii se ridică la 40.000 de lei.