Povestea lui Prislop, câinele pe care nu l-a vrut nimeni. Salvat miraculos de Casa lui Patrocle, patrupedul își trăiește ultimii ani din viață fericit într-o nouă familie

Prislop, câinele pe care nimeni nu-l voia, părea condamnat la moarte în adăpost, dar voința și răbdarea echipei de la Casa lui Patrocle i-au oferit o șansă la viață.

Povestea lui Prislop: de pe străzi, într-un adăpost sigur

Prislop, un câine care a ajuns pe străzi mai mult mort decât viu, cu probleme medicale serioase, își trăiește acum ultimii ani în siguranță și iubire, datorită echipei de la Casa lui Patrocle. Medicii și voluntarii adăpostului l-au pus pe picioare și l-au îngrijit cu răbdare până când a găsit o familie care să-i ofere stabilitate și afecțiune.

„Așa este povestea lui Prislop. Morocănos și tăcut. Posac nu din fire, ci din prea multă durere. Un câine îmbătrânit de boală, de așteptare și de oameni care au trecut pe lângă el fără să-l vadă”, a precizat Casa lui Patrocle pe Facebook.

Patru ani de îngrijire și răbdare

„Când l-am cuprins prima dată, când i-am adunat oasele sub o pătură, când i-am căutat dinții și n-am găsit nimic în afară de bătrânețe, i-am promis atât: zile liniștite. Câte or fi. Au fost patru ani. Patru rânduri de anotimpuri. Patru ierni lângă sobă, cu haine, cu leacuri, cu descântece. De fiecare dată spuneam: e ultima. Dar el mai cerea una. Și încă o primăvară”, au mai scris reprezentanții adăpostului în mediul online.

O familie care îl iubește fără întrebări

De aproape doi ani, Prislop trăiește într-o casă cu oameni care nu l-au întrebat niciodată câți ani are, nici de ce este posac, nici de ce blana lui lipsește pe alocuri.

„Abia acum învață să se joace. Iubește pisicile. Îi crește blănița. Are o familie și o căciuliță de Moș Crăciun!”, susține Casa lui Patrocle.

Magia Crăciunului pentru animalele salvate

„Sub brad, nu depănăm doar amintiri. Depănăm miracole mici. Povești care ne țin sufletul cald și ne amintesc că bunătatea nu îmbătrânește niciodată. Poze cu el. Așa cum l-am salvat, așa cum l-am iubit și așa cum este acum, acasă!”, a conchis adăpostul de animale.

Prislop este exemplul viu că, chiar și după ani de suferință, animalele pot găsi iubire, liniște și căldură în oameni care le acordă timp și grijă.