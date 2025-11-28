Utilizarea articolelor pirotehnice de către persoanele fizice şi juridice ar putea fi restricţionată în Capitală pe tot parcursul anului, transmite Agerpres.

Un proiect de hotărâre în acest sens, iniţiat de consiliera municipală REPER Andreea Leonte, a fost supus dezbaterii publice pe site-ul Primăriei Capitalei.

Este vorba despre articole pirotehnice din categoriile T1, T2, F2, F3 şi F4.

Proiect privind interzicerea utilizării petardelor şi artificiilor în București

În cadrul spectacolelor şi festivităţilor organizate de municipalitate şi de sectoare, în locul artificiilor tradiţionale se propune realizarea de spectacole de lumini, proiecţii laser, activităţi cu drone sau alte activităţi similare, fără întrebuinţarea materialelor pirotehnice.

Prin excepţie, conform proiectului, se vor putea organiza spectacole cu articole pirotehnice doar de către persoanele fizice şi juridice autorizate, în condiţiile legii, cu obţinerea în prealabil a tuturor avizelor necesare, în locaţii strict delimitate, care nu afectează zonele rezidenţiale, parcurile sau adăposturile de animale.

Organizarea acestor evenimente ar putea fi permisă numai cu acordul Primăriei Capitalei, prin care se vor stabili în mod obligatoriu locul, ora şi perioada desfăşurării. Urmează să se stabilească o taxă de 500 lei/minut care se va achita de către solicitant Primăriei Generale, potrivit proiectului.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor va reveni Direcţiei Generale de Poliţie Locală a Capitalei şi Poliţiei locale de sector.

Conform referatului de aprobare, proiectul vizează alinierea Bucureştiului la standardele de “civilizaţie şi responsabilitate” ale marilor capitale europene. Capitala s-ar alătura şi altor oraşe din ţară care au luat aceeaşi măsură, precum Cluj-Napoca, Iaşi, Braşov, Buzău, Constanţa, Suceava, Satu Mare, Praid şi Ploieşti.

Pentru animalele de companie şi cele sălbatice, zgomotul puternic şi imprevizibil al artificiilor şi petardelor provoacă o “suferinţă acută”, mai explică iniţiatoarea. Studiile şi relatările personale ale oamenilor confirmă faptul că animalele suferă un stres sever, atacuri de panică, dezorientare şi chiar afecţiuni cardiace, în urma expunerii la artificii şi petarde, se subliniază în document.

“În fiecare an, în perioada sărbătorilor, sute de animale fug de acasă, speriate de zgomote, multe dintre ele ajungând să fie accidentate sau să li se piardă definitiv urma. Păsările îşi pierd orientarea, zboară haotic şi mor din cauza oboselii. Acest proiect de hotărâre recunoaşte această suferinţă a animalelor şi acţionează pentru a o preveni”, se arată în referat.

Totodată, în fiecare an, numeroşi copii se accidentează în urma folosirii petardelor şi altor materiale pirotehnice din comerţ în preajma sărbătorilor de iarnă.

“Persoanele cu tulburări de spectru autist, ADHD, persoanele vârstnice şi alte categorii de persoane resimt un disconfort acut ori de câte ori sunt folosite articole pirotehnice care produc zgomote asurzitoare”, a subliniat, de asemenea, iniţiatoarea proiectului.

Exploziile articolelor pirotehnice eliberează în atmosferă un nor toxic de particule fine (PM 2,5), metale grele şi substanţe chimice periculoase. Acestea agravează afecţiunile respiratorii precum astmul şi pot cauza probleme de sănătate pe termen lung.

Reziduurile chimice rezultate în urma exploziilor de petarde şi artificii poluează aerul, solul şi apa. Utilizarea neconformă a materialelor pirotehnice de către publicul larg “duce anual la numeroase accidente, incendii şi vătămări corporale grave”, a transmis Andreea Leonte.

Reprezentanta REPER a iniţiat şi o petiţie pentru interzicerea petardelor şi artificiilor, semnată până în prezent de aproximativ 12.000 de bucureşteni.