Motivele reale pentru care câinii se tem de artificii. Analiza completă a anxietății provocate de zgomote și soluțiile care îi calmează

Bubuiturile artificiilor sunt înfricoșătoare pentru animalele de companie. Zgomotul petardelor declanșează reacții de luptă sau fugă câinilor, deoarece le percep ca o amenințare. Semnele frecvente ale anxietății provocate de artificii la câini includ tremuratul, ascunderea, mersul pe jos, scâncetul, salivarea sau încercarea de a scăpa.

De ce se tem câinii de artificii

Animalul tău de companie se sperie sau e nervos în preajma unor sunete noi, la fel cum s-ar întâmpla dacă ai auzi o alarmă puternică declanșându-se în casă, fără niciun avertisment.

„Ca oameni, înțelegem și ne așteptăm la tradiția anuală a focurilor de artificii, dar acest concept este străin câinilor noștri și mulți sunt cu adevărat speriați dacă sunt expuși brusc la sunete puternice și imagini înfricoșătoare asociate cu focurile de artificii”, spune medicul veterinar Sandra Mitchell.

Urechile câinilor sunt sensibile

Câinii au un auz mult mai sensibil decât oamenii, așa că sunetul artificiilor (sau al zgomotelor puternice de orice fel) poate fi deranjant pentru ei, susține Amy Tate, medic veterinar, coproprietar și administrator al Clinicii de Animale Riverview din Birmingham, Alabama. Mulți câini se tem de artificii pentru că „nu știu de unde vin zgomotele sau când se vor termina”, potrivit dr. Tate, notează Chewy.

Face parte din ADN-ul lor

Dacă patrupedul tău devine anxios când aude artificii, furtuni sau alte zgomote puternice, poți da vina pe reacția sa naturală de fugă sau luptă.

„Mulți câini cu un comportament sănătos consideră [artificiile] neplăcute, iar acest lucru provine dintr-o lipsă de siguranță, ceea ce înseamnă că respectivul câine nu se simte în siguranță”, spune Jolene Short, dresor de câini.

Cuvântul „siguranță” poate fi oarecum subiectiv aici. Chiar dacă animalul stă ascuns în spațiul său sigur (cum ar fi o cușcă sau un pat de pluș) departe de artificii, „percepția este la fel de bună ca realitatea atunci când sistemul său de luptă sau fugă se activează”, spune Short.

Cu alte cuvinte, sunetele asemănătoare artificiilor în sălbăticie ar putea prevesti pericol (gândește-te la o furtună, un cutremur sau la căderea unui copac ), așa că, deși câinele tău a fost un animal de companie toată viața, este posibil să asocieze aceste bubuituri sau zgomote puternice cu evenimente înfricoșătoare, care îi pot pune viața în pericol.

Este normal ca un câine să se teamă de artificii?

Da, este absolut normal. Chiar și câinii cu un comportament sănătos au frică de artificii. Cu toate acestea, unii ar putea avea nevoie de puțină atenție suplimentară atunci când vine vorba de gestionarea reacției lor în fața artificiilor. Acești câini pot fi mai sensibili la zgomote puternice și vibrații, spune dr. Tate:

care nu sunt bine socializați sau care încă nu au fost socializați;

care au avut o experiență traumatizantă în jurul unor zgomote neașteptate;

cu vederea slăbită;

cu anxietate de separare;

care sunt bolnavi sau au dureri.

Câinii care prezintă următoarele reacții severe de frică atunci când aud artificii pot avea anxietate, fobii de zgomot sau alte probleme de comportament, cum ar fi: accidente în casă, se ascund, plâng, se scutură. După ce ai exclus orice probleme de sănătate subiacente cu medicul veterinar, aceste probleme pot fi abordate cu un specialist comportamentalist.

Cum îți ajuți câinele să-și atenueze frica de artificii

Există mai multe tehnici pentru a reduce anxietatea câinelui tău față de artificii, potrivit experților.

Desensibilizează-l la sunetele artificiilor din timp

Dacă știi că vor fi focuri de artificii în cartierul tău, Short recomandă să încerci desensibilizarea sunetului cu câinele tău în săptămânile premergătoare acestuia, mai ales dacă nu a mai experimentat artificii înainte. Acest lucru presupune redarea de sunete de artificii și creșterea treptată a volumului, oferindu-i recompense, jucăria preferată sau activități distractive.

Totuși, Short nu recomandă această tactică dacă patrupedul are deja o asociere negativă cu focurile de artificii. Potrivit expertului, nu este o modalitate foarte eficientă de a schimba comportamentul: „La fel cum m-ai împinge într-o cameră plină de tarantule și ai încuia ușa, probabil că nu mă va face să mă simt mai puțin speriat de păianjeni”.

Obosește-ți cățelul înainte

Ia-ți cățelușul la o plimbare lungă, mergi la o drumeție sau oferă-i joacă în avans. Exercițiile fizice adecvate ajută la reducerea anxietății.

Creează-i un spațiu sigur

Pregătește un refugiu liniștitor pentru câinele tău temător, cum ar fi o cușcă, o cameră sau un dulap unde se poate ascunde. Fă-l și mai confortabil cu toate lucrurile lui preferate, cum ar fi o pătură, un pat și jucării.

Ține-l ocupat

O modalitate ușoară de a calma câinii stresați este să le oferi altceva pe care să se concentreze și să le ocupe timpul.

Părăsește orașul

Este posibil ca oriunde te duci în ajunul Anului Nou, să fie focuri de artificii zgomotoase. Cu toate acestea, nu toate orașele organizează spectacole de artificii în aceeași zi.

Dacă ai încercat toate tehnicile, însă fără succes, e cazul să discuți cu medicul veterinar despre medicamentele pe care câinele le poate lua în aceste situații stresante.