Conducerea Primăriei Bistriţa a decis să renunţe, în acest an, la spectacolul de artificii din noaptea de Anul Nou, pe care îl va înlocui cu un show de lasere, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Artificiile de Revelion, înlocuite cu un show de lasere

Viceprimarul municipiului Bistriţa, Ştefania Stere, a declarat marţi, pentru Agerpres, că decizia a ţinut cont de solicitările proprietarilor de animale de companie, care au reclamat efectele negative produse de artificii asupra prietenilor lor necuvântători.

“Am avut foarte multe solicitări din partea proprietarilor de animale de companie şi din partea iubitorilor de animale să renunţăm la focurile de artificii. Ne-am dorit să ne aliniem marilor oraşe din România şi Europa, precum şi să oferim un spectacol nou, inedit bistriţenilor”, a precizat Stere.

Contractarea show-ului de lasere s-a făcut prin Centrul cultural municipal, va costa 60.500 de lei, cu TVA inclus, şi va dura aproximativ 15 minute, potrivit site-ului de achiziţii publice.

Bistriţenii care vor petrece ultimele clipe din acest an pe pietonalul din centrul istoric vor avea parte şi de un concert susţinut de Lidia Buble.

Pentru organizarea concertului, cu o durată de 45 de minute, municipalitatea va plăti aproximativ 110.000 de lei, cu TVA, incluzând onorariul, transportul, cazarea, diurna artistei şi a echipei ce o va însoţi.