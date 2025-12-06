Legea care interzice cursele de ogari, criticată de politicieni. Revolta a luat amploare odată cu acuzațiile că interdicția a fost negociată politic, nu construită pe analize reale și transparente

O propunere legislativă care interzice cursele de ogari în Țara Galilor a fost aspru criticată de un grup de politicieni din diferite partide. Comitetul Senedd afirmă că planurile guvernului galez conțin „dovezi incomplete și contestate” și „o lipsă de date solide”.

Interdicția curselor de ogari din Țara Galilor stârnește un val de revoltă politică

Săptămâna trecută, Consiliul Greyhound din Marea Britanie (GBGB) a obținut permisiunea de a contesta interdicția la Înalta Curte, acuzând miniștrii că nu au urmat procedura corectă.

Guvernul galez a declarat că va „examina cu atenție” recomandările comitetului și „va răspunde în timp util”. Comitetul pentru cultură a analizat planurile de a interzice aceste curse de ogari în Țara Galilor până în 2030.

Miniștrii au convenit asupra interdicției ca parte a unui acord cu democrata liberală galeză Jane Dodds pentru a-și adopta planurile de cheltuieli la începutul acestui an, scrie BBC.

O lege, aflată în prezent în curs de analiză în Cardiff Bay, ar urma să închidă ultimul hipodrom de ogari rămas în Țara Galilor, în Ystrad Mynach, comitatul Caerphilly.

Între protecția animalelor și haos legislativ

Cei care susțin interdicția spun că aceste curse sunt periculoase pentru câini. Comisia declară că „recunoaște preocupările serioase exprimate cu privire la răniri, decese și bunăstare”, dar „consideră că guvernul galez ar fi trebuit să adopte o abordare mai riguroasă, bazată pe dovezi, atunci când a introdus legislația”.

Delyth Jewell de la Plaid Cymru, care prezidează comisia pentru cultură, a declarat: „Cu toții suntem de acord că bunăstarea animalelor trebuie să fie prioritatea principală în orice decizie privind cursele de ogari, dar lipsa dovezilor clare a îngreunat analizarea proiectului de lege. Ni s-a cerut să examinăm un proiect de lege cu dovezi incomplete și contestate și într-un interval mai scurt. Nu așa se face o lege bună. Guvernul galez ar fi trebuit să aibă mai mult timp pentru a organiza consultări ample”.

Guvernul galez, somat să renunțe la acest proiect de lege

Ea a continuat: „Am auzit îngrijorări serioase cu privire la răniri, decese și probleme sistemice de bunăstare pe care reglementarea nu le-ar putea rezolva niciodată pe deplin. Totodată, trebuie să recunoaștem impactul potențial asupra celor care depind de acest sport, lucru care nu a fost încă evaluat cum trebuie”.

Directorul executiv al GBGB, Mark Bird, a declarat că din raport reiese clar că membrii comisiei „cred că acest proiect de lege riscă să nu fie bun dacă va fi adoptat. Îi cerem guvernului galez să dea dovadă de bun simț și să renunțe la acest proiect de lege”.

Coaliția Cut the Chase, formată din Blue Cross, Dogs Trust, Greyhound Rescue Wales, Hope Rescue și RSPCA, a declarat că va continua să colaboreze cu membrii Senedd pe măsură ce legislația este dezbătută în Parlamentul galez.

Un purtător de cuvânt a salutat „sprijinul comisiei pentru protejarea bunăstării ogarilor”, iar un reprezentant al guvernului galez a mulțumit comisiei pentru raportul său, adăugând: „Vom analiza cu atenție recomandările și vom răspunde la momentul potrivit”.