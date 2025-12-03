Apare taxa zilnică pe câine. Proprietarii se revoltă înainte ca legea să fie aprobată, vor fi obligați să o plătească pentru fiecare animal deținut

Vești proaste pentru stăpânii de câini. Autoritățile din România iau în calcul introducerea unei noi taxe zilnice pentru fiecare animal în parte, măsură ce vizează atât responsabilizarea proprietarilor, cât și acoperirea costurilor publice generate de îngrijirea și gestionarea animalelor fără stăpân. Propunerea nu este văzută cu ochi buni de toată lumea, întrucât impactează direct bugetele familiilor și regulile de conviețuire în orașe și comune.

Câinii intră în zona taxelor zilnice

Proprietarii de câini din România ar putea avea noi obligații financiare, autoritățile analizând în prezent oportunitatea introducerii unei taxe calculate zilnic pentru deținerea animalelor de companie. Măsura are drept scop responsabilizarea deținătorilor de patrupede și colectarea de fonduri necesare pentru gestionarea și îngrijirea animalelor fără stăpân.

Potrivit BZI, cu toate că inițiativa se află momentan doar la stadiul de propunere, aceasta a generat deja nemulțumiri în rândul cetățenilor. Autoritățile române iau în calcul un mecanism prin care plata să se facă „per zi” pentru fiecare câine care figurează înregistrat la adresa de domiciliu a stăpânilor.

Taxa pe câine variază

Detaliile despre cuantumul exact și modalitatea de colectare urmează să fie stabilite prin reglementări ulterioare. Totuși, se preconizează că taxa per câine va varia în funcție de mai mulți factori, precum rasa animalului, dacă acesta este microcipat și sterilizat. Se ia în calcul aplicarea unor tarife diferențiate, fiind vizați în special cei care nu respectă standardele minime de bunăstare, identificare și supraveghere a animalelor.

Pentru a evita o presiune financiară uriașă pe umerii familiilor care au în îngrijire mai mulți câini, autoritățile se gândesc la o plafonare a sumelor sau o aplicare graduală a taxei. Sistemul de plată ar urma să fie inclus în platformele locale utilizate deja de contribuabili, iar verificările se vor face prin intersectarea datelor din registrul animalelor de companie cu cele ale administrațiilor locale.

De asemenea, proiectul include și o serie de scutiri de la plată. Prin urmare, ar putea beneficia de exceptări câinii utilitari folosiți pentru salvare sau pază în zone izolate, câinii ghizi pentru persoanele cu dizabilități, precum și animalele deținute de pensionarii cu venituri reduse.

Pe fondul acestor posibile schimbări, autoritățile recomandă proprietarilor să se asigure că documentele patrupedelor sunt complete. Este necesar ca animalul să fie microcipat și înregistrat oficial, iar carnetul de sănătate să fie la zi cu vaccinările și dovada sterilizării, acolo unde este cazul. Totodată, cetățenii sunt sfătuiți să urmărească comunicările primăriilor pentru a afla termenele și procedurile specifice fiecărei unități administrativ-teritoriale.

Sfaturi pentru stăpâni

Verificați identitatea câinelui. Asigurați-vă că animalul este microcipat și înscris în registru. Aceste măsuri sunt esențiale atât pentru conformare, cât și pentru eventuale reduceri.

Actualizați documentele. Păstrați la zi carnetul de sănătate, vaccinările și dovada sterilizării (unde se aplică). Un dosar pus la punct reduce riscul de erori la calculul taxei.

Evaluați bugetul lunar. Deși plata este concepută pe zile, va fi resimțită la nivel de lună sau an. Planificați din timp cheltuielile, mai ales dacă dețineți mai multe animale.

Informați-vă la primărie. Ghidurile locale vor anunța termene, canale de plată și eventuale formulare. Fiecare unitate administrativ-teritorială are particularități procedurale.

Implicați-vă în comunitate. Dialogul cu medicii veterinari, asociațiile pentru protecția animalelor și administrația locală clarifică nevoile reale și îmbunătățește modul de implementare.

Potrivit proiectului, fondurile rezultate din taxa pe câine ar putea fi orientate către adăposturi, campanii de sterilizare și programe de educație publică privind deținerea responsabilă de animale. Totodată, stăpânii solicită garanții că taxa zilnică nu se transformă într-o povară fără beneficii vizibile în cartiere, de la curățenie și infrastructură, până la servicii veterinare comunitare.