EXCLUSIV Capitala pisicilor vagaboande din mijlocul deșertului. Orașul la care nu mă așteptam să fie plin de feline de rasă fără stăpân. Cum rezistă animalele la temperaturi de 50 de grade (FOTO + VIDEO)

Poți să spui despre Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite, că este spectaculoasă, modernă, chicioasă sau multiculturală, dar nu mă așteptam să fie plină de pisici vagaboande. Nu exagerez când spun că sunt foarte multe feline de rasă fără stăpân, care trăiesc în mijlocul deșertului.

Abu Dhabi are foarte multe pisici vagaboande

Oriunde mergi pe străzi, pe faleză, în fața magazinelor sau a restaurantelor flancate de mașini scumpe își fac apariția pisicile. Sunt blânde cu toată lumea, vin la tine când le strigi și se tolănesc să fie mângăiate. Îți dai seama că le place compania ta când încep să toarcă zgomotos. Se plimbă nestingherite seara și noaptea, când temperaturile devin suportabile. Nu se tem și nici nu fug când treci pe lângă ele, ci tânjesc după scărpinat și ceva bun de mâncare.

Cum supraviețuiesc felinele la temperaturi de 50 de grade

Într-un oraș cu temperaturi de 50 de grade vara, este greu de crezut că pisicile pot rezista într-un așa climat sufocant. Dar iată că se poate și Abu Dhabi se interesează de soarta animalelor fără stăpân. Pe la colțurile blocurilor există câte un bol cu apă și mâncare tocmai pentru aceste ființe nevinovate care s-au adaptat la viața printre zgârie-nori. De asemenea, există spații improvizate și adăposturi unde să se ascundă de temperaturile de foc.

Explicația pentru numărul mare de pisici în capitala Emiratelor Arabe Unite

Literalmente, peste tot pe unde te plimbi, găsești pisici de toate felurile care dau târcoale. M-am întrebat de ce sunt atât de multe pisici în Abu Dhabi? Ei bine, potrivit locuitorilor, mulți expatriați vin în această țară să muncească. Deoarece se simt singuri, își iau animale de companie care să le mai aline dorul de casă.

Din păcate, nu le castrează sau sterilizează din cauza costurilor, iar când părăsesc orașul pentru a se muta în Dubai, de pildă, sau în altă țară, își abandonează pisicile, care trebuie apoi să supraviețuiască pe stradă și încep să se reproducă, crescând astfel populația de feline fără stăpân. Numărul lor este atât de mare încât adăposturile de animale nu mai au spațiu, iar salvatorii privați sunt, de asemenea, copleșiți.

Insula care adăpostește o colonie de pisici fără stăpân

În Abu Dhabi există o insulă artificială – Al Lulu – de 1.050 de acri, care, de asemenea, adăpostește o colonie de pisici vagaboande. Povestea acestei insule este că a rămas abandonată și în mare parte nedezvoltată de când un plan ambițios al celebrului arhitect brazilian Oscar Niemeyer de a o transforma într-un „parc de agrement” a eșuat în anii 1980.

Lulu, care înseamnă „perlă” în arabă, este o insulă îngustă, se întinde de-a lungul coastei Abu Dhabi, protejându-i țărmurile de apele uneori agitate ale Golfului Persic. Atracțiile planificate de Niemeyer, inclusiv un acvariu, un centru de conferințe și un agrement, nu au fost niciodată construite.

De-a lungul timpului, pisicile au reușit să traverseze canalul îngust care îl separă de Teatrul Abu Dhabi și de restul capitalei și, odată ajunse acolo, s-au înmulțit ca nebunele.

Rasa egipteană Mau predomină în Abu Dhabi

Majoritatea pisicilor din Abu Dhabi sunt de rasă (egiptene Mau), cu păr scurt, membre lungi, urechi mari și un cap alungit. Felinele egiptene Mau sunt recunoscute ca rasă naturală (adică nu crescute selectiv), iar blana scurtă poate avea o gamă largă de culori, de la tigrat, negru, alb, roșiatic și tot ce se află între ele! Ca animale de companie, sunt inteligente, curioase, prietenoase și vocale.