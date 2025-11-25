Cum funcționează mintea pisicilor. Mirosul stăpânului nu intră în topul preferințelor felinelor / Ce le stârnește cel mai mult curiozitatea

Pisicile domestice reacționează diferit la mirosul stăpânului lor față de cel al unui om necunoscut. Un studiu publicat în PLOS One, realizat de o echipă de la Universitatea de Agricultură din Tokyo, a constatat că felinele petrec mai mult timp adulmecând mirosul unui străin decât al proprietarilor.

Studiu surprinzător despre pisici

Echipa a folosit 30 de pisici domestice, prezentându-le tuburi de plastic conținând bețișoare care fuseseră frecate sub axilă, în spatele urechii și între degetele de la picioare ale proprietarului lor sau ale unei persoane necunoscute. Astfel, au observat că animalele petreceau mult mai mult timp adulmecând mirosuri necunoscute decât pe cele ale stăpânului lor sau ale unui tub gol.

Cercetătorii au descoperit, de asemenea, că, la început, felinele au adulmecat mirosuri necunoscute mai mult cu nara dreaptă, dar au trecut la cea stângă pe măsură ce se familiarizau cu mirosul.

Faptul că pisicile preferă să investigheze mirosuri noi cu nara dreaptă sugerează că acestea ar putea favoriza diferite emisfere ale creierului pentru diferite sarcini, un fenomen care a fost demonstrat anterior la alte animale, inclusiv câini, pești și păsări.

Echipa le-a cerut, de asemenea, proprietarilor de pisici să completeze un chestionar online pentru a evalua personalitatea animalului de companie și relația lor cu acesta.

Motanii cu personalități mai ciudate sau anxioase au tendința de a adulmeca fiecare tub de mai multe ori, în timp ce femelele fac acest lucru fără grabă. Cu toate acestea, în timpul experimentului nu s-a observat niciun efect al personalității asupra comportamentului pisicilor.

În schimb, oamenii de știință au observat comportamentul caracteristic de frecare (marcare) care apare după adulmecare, indicând faptul că aceasta ar putea fi o atitudine exploratorie.

