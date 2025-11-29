Parc natural din nord-estul Spaniei a fost închis după izbucnirea epidemiei de pestă porcină africană

Regiunea Catalonia din nord-estul Spaniei a interzis accesul într-un parc natural după ce şase mistreţi găsiţi morţi în apropiere de Barcelona au fost testaţi pozitiv cu pestă porcină africană, în prima epidemie izbucnită în această ţară după anul 1994.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Alertă de pestă porcină africană în Spania

Parcul Collserola, un important parc natural din regiune, a fost închis pentru toate activităţile de agrement, iar programul în aer liber a fost restricţionate în 60 de sate din apropierea centrului focarului, a precizat Ministerul Agriculturii din Catalonia. Autorităţile locale vor instala capcane pentru mistreţi şi vor mobiliza forţele de Poliţie pentru a impune restricţii de acces în zonă.

Pesta porcină africană este boală inofensivă pentru oameni, dar se răspândeşte rapid printre porcii domestici şi mistreţi, transmite Agerpres. Taiwan s-a alăturat ţărilor care au anunţat deja restricţii privind importurile de carne de porc din Spania, atunci când Ministerul Agriculturii a declarat sâmbătă că a interzis toate importurile de produse din carne de porc şi de porci vii.

China nu mai acceptă importurile de carne de porc din provincia în care se află oraşul Barcelona după ce Spania a detectat primul caz de pestă porcină africană din ultimele trei decenii, potrivit unui document al autorităţilor vamale chineze.

Marea Britanie a anunţat vineri că va suspenda temporar importurile de carne de porc din Catalonia. Mexic a suspendat importurile de produse din carne de porc din Spania în urma izbucnirii epidemiei de pestă porcină.