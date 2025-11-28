Spania, decizie drastică: opreşte exporturile de carne de porc către China, din cauza unui focar de pestă porcină africană

Spania a oprit toate exporturile de carne de porc către China, după ce au fost descoperite primele cazuri de pestă porcină africană de după 1994, la doi mistreţi găsiţi morţi în apropiere de Barcelona şi testaţi pozitiv la virus, a anunţat vineri Ministerul spaniol al Agriculturii, citat de Agerpres.

Spania nu mai exporă cane de porc în China

Descoperirea virusului pestei porcine africane ar putea ameninţa exporturile de carne de porc ale Spaniei către China, care au crescut datorită eforturilor Madridului de a curta Beijingul şi de a câştiga cote de piaţă. Însă o interdicţie ar putea fi limitată, după ce China şi Spania au semnat un acord luna aceasta, ceea ce ar însemna că Beijingul va restricţiona importurile doar dintr-o regiune afectată, şi nu din întreaga Spanie.

Spania este principalul producător de carne de porc din UE, fiind responsabilă pentru aproximativ un sfert din producţia blocului comunitar, înaintea Germaniei, cu exporturi anuale de carne de porc de aproximativ 3,5 miliarde de euro. Directorul general al Departamentului producţiei agroalimentare şi bunăstării animalelor, Emilio Garcia, le-a spus jurnaliştilor că măsura implementată este în linie cu recentul protocol bilateral semnat cu Beijingul.

Risc de embargo în Asia

Imediat ce China declară că protocolul a fost activat, vor putea fi reluate exporturile din regiunile care nu sunt afectate de virus. Barcelona este în regiunea Catalonia, care este responsabilă de aproximativ 7% din fermele de porci ale ţării, conform datelor Ministerului Agriculturii.

„Nu sunt veşti bune. Piaţa europeană este deja afectată după scăderea preţurilor cu 20% din iulie. Există riscul unui embargo în Asia, în special în China, împotriva celui mai mare producător de carne de porc din UE”, a spus Jean-Paul Simier, analist la compania franceză Cyclope.

Ministerul a transmis că a notificat Uniunea Europeană şi a activat măsuri de urgenţă în zona afectată, îndemnând fermele de porci să înăsprească măsurile de securitate în timp ce anchetatorii investighează sursa infecţiei.

Ce este pesta porcină africană

Pesta porcină africană, care este inofensivă pentru oameni, dar extrem de contagioasă şi mortală la porci, s-a răspândit spre vest în Europa, în ultimii ani. Răspândirea bolii în Germania a dat peste cap marea industrie a cărnii de porc din această ţară, după ce multe pieţe străine au impus restricţii la importurile din Germania.

În ultimele luni, Croaţia a încercat şi ea să limiteze o răspândire a pestei la fermele de porci. Boala, care s-a răspândit din Africa în Europa şi Asia, a ucis sute de milioane de porci, afectând pieţele globale de carne.