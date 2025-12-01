Câinele-geniu cu sute de cuvinte în „vocabular”. Harvey, care înțelege comenzile stăpânei în engleză și olandeză, devine modelul unui studiu global despre inteligența canină și viitorul dresajului

Un border collie din Marea Britanie, etichetat drept „geniu canin” deoarece poate recunoaște și recupera jucăriile prin sute de comenzi, contribuie la un studiu care ar putea ajuta la dresarea cățeilor talentați în viitor. Harvey, în vârstă de șapte ani, știe numele a aproximativ 220 de jucării și și-a perfecționat abilitățile încă de când era cățeluș.

Un studiu realizat de Universitatea din Portsmouth a descoperit alți 10 câini din lume cu o capacitate similară de a învăța sute de cuvinte și de a asocia obiecte cu acestea.

„Am vorbit cu oameni care încearcă proactiv să-și dreseze câinii și m-am gândit: «Este foarte greu. Nu poți dresa orice câine»”, a spus dr. Juliane Kaminski. „Asta m-a făcut să mă gândesc: «Există ceva diferit la acești câini, ceva special, ceva unic în ceea ce privește funcția lor cognitivă, modul în care înțeleg sau procesează informațiile?»”, scrie BBC.

Harvey, caninul poliglot care răspunde la comenzi în engleză și olandeză

Cercetarea dr. Kaminski, efectuată împreună cu Universitatea Friedrich Schiller din Jena, Germania, a descoperit că anumite trăsături cognitive, inclusiv curiozitatea, sunt esențiale pentru capacitatea „câinilor care învață etichetele”, precum Harvey.

Stăpâna câinelui, Irene Hewlett, îi dă comenzi în limba ei maternă, olandeză și engleză, și a spus că adesea „cotrobăia” prin jucăriile lui acasă.

„Jucăm jocul ăsta toată ziua, deci e cam treaba lui. Border Collie sunt câini de muncă, așa că au nevoie de o activitate care să le țină mintea ocupată, ca să se asigure că nu fac lucruri obraznice. El se joacă asta toată ziua”, a spus ea.

Patrupedul inspiră o cercetare internațională despre selecția și dresajul cățeilor supradotați

Pe lângă faptul că sunt distractive pentru Harvey, Juliane Kaminski susține că jocuri similare ar putea fi folosite pentru a identifica animalele care sunt deosebit de pricepute la a ajuta oamenii.

„Dacă am putea identifica acești câini, am putea apoi colabora cu organizații caritabile pentru a-i dresa să ajute oamenii în casele lor, cărora le-ar fi foarte benefic să aibă câini care să știe obiectele pe nume și să le fie de folos în gospodărie, aducând lucruri”, a adăugat ea „Pentru organizațiile caritabile, este destul de greu să dreseze câini. Dar dacă ar avea aceste teste preliminare ca o modalitate de a găsi cățelul potrivit, atunci le-ar fi mai ușor”.