Autorităţile sanitar-veterinare din Arad fac o anchetă epidemiologică după ce un cadavru de porc domestic a fost găsit aruncat într-un şanţ de pe marginea drumului, în zona localităţii Cintei, iar analizele au confirmat că animalul suferise de pestă porcină africană, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Directorul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Arad, Marcel Roşu, a declarat, pentru Agerpres, că zona a fost dezinfectată imediat după ridicarea cadavrului, iar în cursul zilei de vineri se va întruni Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor, pentru a aproba planul de măsuri.

“Cadavrul a fost găsit la aproximativ cinci kilometri de zona locuită şi a fost ridicat şi neutralizat. Este în desfăşurare o anchetă epidemiologică, dar trebuie precizat că zona este deja sub măsuri de prevenţie luate în urma focarului de pestă porcină africană descoperit în localitatea Olari”, a declarat Marcel Roşu.

El a spus că deocamdată nu se ştie cui a aparţinut porcul bolnav, dar se continuă cercetările pentru identificarea proprietarului şi stabilirea sursei infecţiei.

În acest moment, în judeţ sunt active trei focare de pestă la porci domestici, respectiv la o fermă din Olari şi la gospodării din Şiclău şi Frumuşeni.

Focarul pe la Olari, descoperit la jumătatea lunii noiembrie, a afectat o fermă mare, în care a trebuit să se ia măsura uciderii preventive a peste 5.600 de porci. Aceştia au fost îngropaţi pe un teren de aproximativ 200 de metri pătraţi, după ce au fost luate toate măsurile de biosecuritate, groapa fiind căptuşită cu o izolaţie specială.

În judeţul Arad funcţionează 22 de ferme mari de porci, cu un total de aproximativ 60.000 de capete.