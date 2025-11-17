Instanța oprește eutanasierile la Bălteni: Dosarul Save Our Paws

Un ONG a blocat în instanță unul dintre hingherii României. Asociația Save Our Paws a arătat că se poate — după ce a strâns și zeci de dovezi despre „lagărul” de la Bălteni.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Cum a reușit un ONG să blocheze unul dintre hingherii României

O acțiune legală de urgență, inițiată de Asociația Save Our Paws, a dus la suspendarea, prin ordonanță președințială, a tuturor eutanasierilor din adăpostul administrat de Asociația „Sprijină Câinii”, deținut de Ion Păun. Ong-iștii au semnalat ani de zile autorităților, dar fără rezultat, despre ceea ce se întâmpla la Bălteni.

Am stat de vorbă cu Emma Stratulat, medic veterinar și președinte al Save Our Paws, despre acest câștig în instanță și despre demersurile legale care au dus la decizie.

Lagarul” de la Bălteni — dovezi și o ordonanță președințială care schimbă cursul

Emma Stratulat, medic veterinar, Asociația Save Our Paws:



„Totul a început după ce am depus în instanță cererea de dizolvare a Asociației ‘Sprijină Câinii’, administrată de Ion Păun. Pe fondul acestei acțiuni, am formulat o ordonanță președințială prin care am cerut oprirea imediată a eutanasierilor din adăpostul său. Am adus dovezi — mai exact fotografii, documente, declarații care arătau clar ce se întâmplă acolo. Iar instanța ne-a dat dreptate: a dispus suspendarea eutanasierilor până la soluționarea definitivă a cererii de dizolvare.”, spune medicul veterinar care a inițiat acțiunea în instanță.

Ne dorim ca decizia Tribunalului Vaslui să fie un semnal de trezire pentru întreaga țară, o dovadă că legea poate și trebuie să protejeze viața, iar cruzimea nu mai poate fi acoperită și „băgată sub preș”. Dacă această hotărâre va inspira și alte acțiuni similare, atunci fiecare viață salvată va confirma că a meritat.

A fost o decizie curajoasă, un pas uriaș într-un sistem care rareori are curajul să ia astfel de hotărâri. Dar, din păcate, omul a găsit o cale să fenteze legea. A schimbat puțin decorul, dar continuă să eutanasieze — dovadă că, atunci când banii sunt scopul, nici hotărârile judecătorești nu mai înseamnă nimic.”, adaugă Emma Stratulat.

-Și totuși, acest caz arată ceva important: e un prim pas.

-„Da, se poate opri un adăpost care ucide. Se poate forța o instanță să asculte. Se poate arăta că legea, chiar imperfectă, poate deveni scut pentru viață dacă e folosită corect.”, subliniază Stratulat.

Emma Stratulat: „Se poate opri un adăpost care ucide” — pași pentru alte asociații

Ce le recomandă asociațiilor sau oamenilor care se confruntă cu situații similare? Emma Stratulat oferă pași concreți:

Documentați tot. Fiecare imagine, filmare sau mărturie contează.

Sesizați autoritățile competente – DSVSA, Poliția Animalelor, Prefectura, Primăria. Nu vă opriți la primul refuz și strângeți absolut fiecare răspuns; cereți lămuriri.

Cereți sprijin public – presa locală, alte ONG-uri, comunitatea. Presiunea civică contează enorm.

Consultați un avocat specializat în drept administrativ sau protecția animalelor.

Acționați legal – ordonanță președințială, plângere, cerere de dizolvare. Fiecare pas are greutate.

Cazul Păun nu e finalul unei lupte, ci începutul unei mișcări. „Pentru că, da… legea poate fi o armă împotriva cruzimii, dacă e folosită corect, dacă ești atent și nu renunți.”, concluzionează Emma Stratulat.

Context

Ca probe în instanță, asociația a prezentat fotografii și imagini cu ce se întâmpla în adăpost: de la câini care erau arși în curtea interioară, la abuzuri incredibile asupra animalelor, totul sub numele unei asociații care se numește „Sprijină Câinii”.