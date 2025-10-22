Mitul câinilor de rasă, spulberat de medicul veterinar Emma Stratulat: De ce un metis poate fi mai inteligent decât un câine cu pedigree / Povestea câinelui Chalappa: A fost găsit în tomberon, iar acum salvează oameni de sub dărâmături (FOTO)

Medicul veterinar Emma Stratulat, de la Save Our Paws, demontează un mit vechi: câinii de rasă nu sunt cu nimic mai inteligenți decât cei de pe stradă. De fapt, inteligența canină nu ține de pedigree, ci de legătura cu omul, de educație și de iubirea primită. Orice câine luat de pe stradă poate fi educat la fel de bine ca unul de rasă.

Cazul cățelușei Chalappa, de la Clubul Câinilor Utilitari, este un exemplu elocvent: Chalappa ajută la salvarea victimelor de sub dărâmături, deși este un metis salvat dintr-o cutie abandonată în Giulești. A fost prezentă atât la cutremurul din Albania, cât și la explozia de săptămâna trecută din Rahova — și vorbim despre un maidanez salvat de la moarte dintr-un tomberon.

“Deși este doar un maidanez, Chalappa și-a început cariera de câine salvator și a demonstrat cât de multe poate face, chiar dacă nu este de rasă.

Împreună cu Vlad Popescu, a absolvit examenele de disciplină BH și a obținut atestate M.A.I. pentru căutarea în dărâmături și în mediul natural.

A participat la tabere și exerciții naționale organizate de autorități și de alte ONG-uri partenere.

A fost prezentă la numeroase misiuni de căutare a persoanelor dispărute din jurul Bucureștiului, dar și la misiunea post-cutremur din Albania, în 2019 și recent la explozia din Rahova”, așa o descriu pe Chalappa colegii ei de la Clubul Câinilor Utilitari.

Pets&Cats: Care e adevărul despre inteligența câinilor?

Emma Stratulat: Mulți cred că doar câinii de rasă sunt inteligenți, mai docili sau mai „buni”. Dar adevărul este că aceste idei sunt doar mituri.

Pets&Cats: De ce?

Emma Stratulat: Metișii sunt la fel de iubitori, loiali și jucăuși — ba chiar, biologic, mai echilibrați.Câinii de rasă au fost creați prin împerecheri selective, uneori forțate, pentru a obține un anumit aspect sau anumite caracteristici. Din păcate, acest proces a dus la probleme genetice și de sănătate.

Pets&Cats: Așadar, vorbim de câini care sunt și mai sănătoși?

Emma Stratulat: Metișii, în schimb, sunt rezultatul diversității naturale — mai adaptați și, ca orice suflet blănos, cu o inimă care învață repede ce înseamnă iubirea.

Pets&Cats: Până la urmă, ce alegem?

Emma Stratulat: Ar trebui să adopți un metis pentru că este rasa iubirii! Din cauza prejudecăților și a superficialității, aceste suflete pline de căldură sunt, din păcate, condamnate la moarte și suferință. Adoptând un metis, salvezi o viață prețioasă care îți va arăta zilnic ce înseamnă recunoștința. Și, oferindu-i o șansă, nu doar salvezi o viață — câștigi un prieten adevărat, un membru al familiei.

