Tratarea animalelor de companie ca pe proprii copii, cunoscută sub denumirea de „fur baby culture”, devine tot mai populară. Însă un grup de veterinari avertizează că această tendință poate afecta negativ bunăstarea animalelor.

Această atenție excesivă asupra animalelor vine odată cu lansarea cărții „Veterinary Controversies and Ethical Dilemmas”, care analizează probleme precum supra-diagnosticarea, tratamentele excesive și comercializarea serviciilor veterinare, notează Pet News Industry.

Legătura om–animal: benefică sau dăunătoare?

Profesorul Eddie Clutton, editor al cărții, explică că unii veterinari și investitori văd conceptul de „fur baby” ca o oportunitate profitabilă.

Tanya Stephens, medic veterinar și cercetător, subliniază că accentul pus pe legătura om–animal nu este întotdeauna benefic:

Animalele lăsate singure în case luxoase pot fi mai stresate decât câinii din mediul rural care trăiesc în grupuri.

Uneori, grija excesivă și intervențiile medicale inutile pot afecta calitatea vieții animalului.

„Această concentrare pe legătura om–animal susține ascensiunea conceptului de ‘fur baby’”, explică Stephens.

Tratament și îngrijire: mai mult nu înseamnă neapărat mai bun

Autorii cărții contestă ideea că cel mai scump sau mai avansat tratament este întotdeauna cel mai potrivit. Ei recomandă:

Îngrijire bazată pe nevoile individuale ale fiecărui animal

Respectarea calității vieții acestuia

Adaptarea la posibilitățile financiare ale stăpânului

„Viața mai lungă nu înseamnă neapărat o viață mai fericită dacă animalul suferă de afecțiuni specifice vârstei înaintate”, adaugă Stephens.

Pericolele dezinformării și ale social media

Multe sfaturi despre animale circulă pe internet, de multe ori oferite de persoane necalificate. Această dezinformare îngreunează luarea deciziilor corecte pentru sănătatea și bunăstarea animalelor.

Autorii atrag atenția și asupra corporatizării serviciilor veterinare, unde interesele financiare globale pot influența recomandările medicale:

„Există oare un loc pentru profit în profesiile care presupun îngrijire, când clienții plătesc pentru servicii plus maximizarea profitului companiei?” – Dr. Murphy

Stresul și epuizarea în rândul medicilor veterinari

Veterinarii se confruntă adesea cu:

Stres și burnout

Lipsa de personal

Dileme etice între bunăstarea animalului și posibilitățile financiare ale stăpânului

Cartea nu are scopul de a critica proprietarii sau medicii veterinari, ci de a oferi o perspectivă echilibrată și de a crește conștientizarea publicului asupra problemelor complexe din domeniul îngrijirii animalelor.