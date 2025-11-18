Retailul american face un pas mare către viitor, iar animalele de companie sunt printre cele mai câștigate părți. Walmart a integrat recent funcția de checkout instant în ChatGPT, permițând clienților să cumpere nu doar alimente, ci și hrană, jucării și delicii pentru animalele lor.

Această colaborare între OpenAI și Walmart transformă AI-ul dintr-un simplu instrument de recomandări într-un canal de vânzări. Scopul este să ofere cumpărătorilor o experiență mai rapidă și mai intuitivă, direct prin chat, fără a mai naviga prin site-uri sau aplicații multiple, notează GlobalPETS.

Checkout instant prin ChatGPT

OpenAI a lansat în septembrie un pilot pentru checkout instant, inițial împreună cu marketplace-ul online Etsy, urmând o colaborare viitoare cu platforma Shopify (disponibilă momentan doar în SUA).

Pe termen lung, tehnologia ar putea fi open-source, permițând oricărei afaceri să dezvolte propriul instrument de cumpărături prin ChatGPT.

Retailul accelerează adoptarea AI

Chiar dacă proiectul OpenAI-Walmart este abia la început, interesul pentru AI în retail este uriaș. Un sondaj realizat de monday.com pe 1.800 de lideri din retail în Australia, Noua Zeelandă, Marea Britanie, SUA și Singapore arată că 96% deja implementează sau testează AI pentru optimizarea operațiunilor.

Majoritatea îl folosesc pentru servicii clienți (55%), dar există investiții și în marketing și creație de conținut (49%), asistență în vânzări (48%), eficiență operațională (46%) și managementul stocurilor (44%).

Potrivit Mordor Intelligence, piața AI în retail va crește de la 14,2 miliarde USD în 2025 la 96,1 miliarde USD în 2030, datorită unui flux mai rapid al clienților și a unor informații mai profunde despre comportamentul de cumpărare.

Cum adoptă magazinele de animale AI

În sectorul pet retail, implementarea AI nu e la fel de spectaculoasă ca în parteneriatul Walmart-OpenAI, dar există progrese vizibile:

Petco Mexico a colaborat cu platforma AI Relex Solutions pentru a optimiza planificarea sezonieră, aprovizionarea și inventarul.

Pets at Home din Marea Britanie folosește Microsoft Copilot Studio pentru a crea agenți AI care investighează fraude și accelerează deciziile interne. Cu 8 milioane de clienți și 10 milioane de animale în baza de date, AI-ul generează recomandări personalizate pentru “next best action”.

Petbarn din Australia a lansat în 2024 soluția PetAI , un chatbot care oferă recomandări personalizate și sfaturi despre îngrijirea animalelor, folosind date din magazine și clinici veterinare.

Toate aceste soluții demonstrează că AI-ul poate ajuta magazinele de animale să ofere experiențe mai personalizate, dar fără a înlocui expertiza umană în diagnostic sau prescriere de tratamente.

Provocări și perspective

Organizația Mondială a Comerțului (WTO) estimează că AI-ul poate crește comerțul global cu aproximativ 40% până în 2040, datorită productivității mai mari și costurilor reduse.

Însă beneficiile nu sunt uniforme: diferențele digitale dintre economiile cu venituri mici, medii și mari, precum și restricțiile comerciale, pot limita accesul la tehnologie.

Sondajele arată și percepții diferite în retail: 90% dintre retailerii mari cred că AI poate ajuta afacerile mici să concureze cu giganții, dar doar 67% dintre micile afaceri împărtășesc aceeași opinie.

Retailul de produse pentru animale se află într-o zonă cu intensitate medie de AI, ceea ce înseamnă că adoptarea crește, dar inovația rămâne încă în urmă.