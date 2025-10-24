Sora, aplicația virală cu inteligență artificială, îți transformă pisica sau câinele în vedetă video AI: Se pregătește lansarea pe Android / Ce înseamnă funcția „cameo” în Sora (VIDEO)

Aplicația Sora, dezvoltată de OpenAI, face din ce în ce mai multă vâlvă în lumea digitală. După ce a ajuns pe primul loc în App Store din SUA și Canada, aplicația promite acum noi funcții spectaculoase – inclusiv posibilitatea de a crea videoclipuri AI cu animalele tale de companie.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

În curând, îți vei putea transforma pisica, câinele sau chiar jucăria preferată într-un personaj animat cu ajutorul inteligenței artificiale, notează Tech Crunch.

Ce aduce nou actualizarea Sora

Potrivit lui Bill Peebles, managerul aplicației, următoarea actualizare Sora va include:

Instrumente de editare video AI , care îți permit să combini mai multe clipuri într-unul singur;

Cameo-uri pentru animale de companie – poți folosi un clip scurt cu animalul tău pentru a-l transforma într-un personaj AI animat;

Funcții sociale noi , pentru a colabora cu prietenii, colegii de facultate sau chiar membrii unui club sportiv;

Performanță îmbunătățită și moderare mai echilibrată , pentru ca utilizatorii să poată genera mai ușor conținut creativ fără restricții exagerate.

Ce înseamnă „cameo” în Sora

Funcția „cameo” permite utilizatorilor să creeze o versiune digitală a propriei persoane (sau, de acum, a animalului lor!). Practic, aplicația analizează un clip scurt și creează un personaj AI personalizat, care poate fi folosit ulterior în diverse videoclipuri.

Peebles spune că se așteaptă la „o explozie de cameo-uri trăsnite” – iar echipa Sora va actualiza interfața aplicației pentru a arăta cele mai populare cameo-uri în timp real.

sora roadmap update: in the spirit of building this app openly, here’s what we’re landing soon. first, more creation tools. character cameos are coming in the next few days: you’ll be able to cameo your dog, guinea pig, favorite stuffed toy, and pretty much anything else you… pic.twitter.com/GX7CJXWRcZ — Bill Peebles (@billpeeb) October 22, 2025

Lansarea pe Android – „în curând”

Deși în prezent Sora este disponibilă doar pentru iOS, versiunea Android este „pe drum”. Aplicația poate fi deja preînregistrată în Google Play Store, iar lansarea oficială ar urma să aibă loc „foarte curând”, potrivit lui Peebles.

Sora – o aplicație în plină ascensiune

Conform datelor furnizate de Appfigures, Sora a fost descărcată de peste 2 milioane de ori în mai puțin de o lună, în condițiile în care este încă disponibilă doar pe bază de invitație și doar în SUA și Canada.

Succesul se explică prin combinația perfectă între creativitate, inteligență artificială și distracție – o formulă care prinde de minune mai ales printre iubitorii de animale care își doresc să își vadă companionii digitalizați în moduri inedite.

Citește și:

Accesorii canine care ies în evidență: RC Pets lansează o colecție graffiti creată de artiști stradali internaționali (FOTO)

VIDEO | 7 din 10 bucureșteni ar plăti o taxă pentru adopția unui animal: „Dacă e vaccinat, deparazitat și sterilizat, merită!”/ Câți bani sunt dispuși să scoată din buzunare