Sute de anunţuri sunt afişate în mediul online, mai ales pe reţelele de socializare, cu privire la vânzarea porcilor vii crescuţi în gospodării din Arad sau a carcasei de porc, în condiţiile în care judeţul se confruntă cu focare de pestă porcină africană, unul confirmat la o fermă cu 6.000 de animale, astfel că autorităţile vor face verificări, transmite Agerpres.

Zeci de arădeni postează zilnic anunţuri de vânzare porci sau carne de porc, iar pe Facebook, de exemplu, sunt create grupuri speciale pentru această categorie de comerţ.

Conform anunţurilor, porcii vii se vând cu un preţ mediu de 15 lei/kg, iar carcasa, cu preţuri cuprinse între 22 şi 25 de lei/kg.

Contactaţi de Agerpres, unii dintre vânzători spun că ştiu de existenţa focarelor de pestă porcină în judeţ, dar dau asigurări că animalele lor au fost bine îngrijite şi sunt sănătoase.

“Noi nu i-am testat, că dacă nu avem pestă aici la Sâmbăteni, nu ai de ce să-i testezi. Nici nu ştiu cum se face, că n-am mai testat porcul viu. Dacă vrea clientul să cumpere carcasă, poate merge cu carnea la testat, dar noi dăm asigurări că sunt sănătoşi, că aici nu avem pestă”, a spus un bărbat care a postat un anunţ în care arată că vinde purcei vii cu 15 lei/kg sau carcasă cu 25 de lei/kg.

“Am crescut opt porci tot anul, iar acum în prag de Crăciun trebuie să-i vindem, că nu avem ce să facem cu ei. Porcii sunt sănătoşi, n-avem pestă aici”, a spus şi un vânzător din Pecica, care cere 14 lei/kg în cazul porcilor vii.

Referitor la această situaţie, directorul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Arad, Marcel Roşu, a declarat miercuri, pentru Agerpres, că atât instituţia pe care o conduce, cât şi alte autorităţi vor face verificări în următoarea perioadă.

“Conform legii, este interzis comerţul cu carne rezultată din sacrificările efectuate în gospodării. Această carne poate fi folosită doar pentru consum propriu”, a subliniat Marcel Roşu.

Cel mai mare fermier din vestul ţării, Dimitrie Muscă, cel care deţine ferma din Olari în care a fost confirmat zilele trecute un focar de pestă porcină africană, a declarat, pentru Agerpres, că regulile sanitar-veterinare ar trebui respectate şi în micile gospodării.

“Luat în contextul în care ne aflăm ca ţară, nu ar trebui interzisă creşterea porcilor în gospodării. Totuşi, trebuie respectate draconic legile sanitar-veterinare. Aşa cum la noi în ferme nu intră nici păsările, că avem site la ferestre, aşa trebuie şi în gospodării. Altfel, riscurile sunt foarte mari. Sunt medicii veterinari concesionari, care primesc 10.000 de lei pe lună, şi au obligaţia să meargă în fiecare lună în gospodării să verifice… Porcul care este vândut sau tăiat pentru a pune carnea în congelator trebuie să aibă avizul medicului şi atunci nu este problemă”, a spus Muscă.

El a amintit că fermele sale, care au implementate măsuri de bio-securitate moderne, s-au confruntat cu pestă în ultimii ani şi au avut pierderi mari.

La ferma din Curtici, în 2022, au fost ucişi preventiv 24.000 de porci, după confirmarea pestei. La Olari, în aceste zile sunt ucişi aproximativ 6.000 de porci.

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a avertizat, luni, printr-un comunicat de presă, asupra riscurilor asociate achiziţionării de produse alimentare comercializate în special de pe reţelele de socializare de către persoane fizice neautorizate.

În ceea ce priveşte comerţul cu carne de porc şi produse din carne de porc, ANSVSA a precizat că acesta trebuie să respecte normele prevăzute de legislaţia naţională şi europeană privind controlul Trichinella în carnea de porc, precum şi reglementările sanitar-veterinare privind pesta porcină africană (PPA).

“Prin urmare, este interzis comerţul – inclusiv comerţul online – cu carne de porc şi produse din carne de porc provenite din sacrificarea porcinelor crescute în exploataţii cu status neconform în relaţie cu pesta porcină africană, aşa cum sunt definite în Normele specifice de aplicare a Legii nr. 122/2023 privind exploataţiile de creştere a porcinelor şi combaterea pestei porcine africane în România, aprobate prin Ordinul ANSVSA nr. 130/2023. Comerţul cu produse din carne de porc obţinute de la porcine crescute în exploataţii cu status neconform este permis doar dacă aceste produse au fost supuse unui tratament de atenuare a riscului privind PPA, conform legislaţiei europene care reglementează această boală”, se arăta în comunicat.

Potrivit sursei citate, este permis comerţul, inclusiv cel online, cu carne de porc şi produse din carne de porc rezultate din sacrificarea în abatoare a porcinelor crescute în exploataţii cu status conform după cum sunt definite în actul normativ sus-menţionat, dar numai din unităţi autorizate/înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, cu respectarea condiţiilor de igienă privind comercializarea şi transportul, inclusiv asigurarea lanţului frigorific.

Pe de altă parte, achiziţia de animale vii sau păsări prin anunţuri online de la persoane neautorizate este strict nerecomandată de ANSVSA.

“În lipsa unui control sanitar-veterinar adecvat, astfel de tranzacţii pot contribui la răspândirea unor boli cu impact major – precum PPA, gripa aviară sau alte boli transmisibile -, punând în pericol fermele, gospodăriile şi siguranţa alimentară la nivel naţional”, a avertizat instituţia.

În judeţul Arad, sunt în evoluţie trei focare de pestă porcină, două în gospodării din Şiclău şi Frumuşeni şi unul la o fermă de porci din Olari, unde aproximativ 6.000 de animale vor fi ucise preventiv.

Până miercuri dimineaţă, peste 800 de porci erau deja îngropaţi.