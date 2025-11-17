Un focar de pestă porcină africană a fost confirmat într-o fermă cu aproximativ 6.000 de animale, aflată în comuna arădeană Olari, iar autorităţile vor ucide preventiv, începând de luni, 700 de porci aflaţi izolaţi într-o parte a exploataţiei, dar există riscul ca şi ceilalţi să fie ucişi, dacă virusul se răspândeşte, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Pesta porcină, confirmată la o fermă din Arad

Directorul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Arad, Marcel Roşu, a declarat luni, pentru Agerpres, că exploataţia afectată are în prezent 5.900 de porci, dar ferma este împărţită în două, iar boala a fost confirmată într-o parte în care se află 700 de animale.

“Este necesară uciderea acestor porci din partea afectată a fermei, tocmai am stabilit procedurile, iar astăzi începe operaţiunea. Animalele vor fi îngropate, pentru că în România nu există capacitatea de a incinera sute de animale într-un timp scurt. A fost găsit un teren în apropiere de fermă, care îndeplineşte toate condiţiile pentru îngroparea animalelor în condiţii de securitate”, a declarat şeful DSVSA Arad.

El a precizat că, dacă virsul va fi confirmat şi în cealaltă parte a fermei, atunci şi ceilalţi 5.200 de porci vor fi ucişi preventiv.

În urma acestui nou focar de pestă, Centrul Local de Combatere a Bolilor (CLCB) Arad a aprobat un plan de măsuri în vederea prevenirii răspândirii bolii. Între acestea, stabilirea unei zone de protecţie în jurul focarului, de trei kilometri, care cuprinde localităţile Olari şi Sintea Mică. Totodată, a fost stabilită o zonă de supraveghere pe o rază de zece kilometri, care include localităţile Nădab, Zărand, Cintei, Ţipar, Sântana, Caporal Alexa şi Şimand.

În judeţ sunt confirmate, în prezent, patru focare de pestă, dar celelalte trei sunt în gospodării, respectiv în Şiclău, Nădlac şi municipiul Arad. Primul focar a fost confirmat în 6 octombrie.

În judeţul Arad funcţionează 22 de ferme mari de porci, cu un total de peste 60.000 de capete.