Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) trage un semnal de alarmă cu privire la riscul ridicat de introducere şi răspândire a virusului gripei aviare în România, în contextul situaţiei epidemiologice europene care rămâne una îngrijorătoare, transmite Agerpres.

În prezent nu există focare active de gripă aviară pe teritoriul României.

ANSVSA menţine un nivel ridicat de supraveghere şi a transmis tuturor Direcţiilor Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) judeţene măsuri suplimentare de biosecuritate, în special în zonele expuse migraţiei păsărilor sălbatice.

“Gripa aviară este un risc real, iar prevenirea rămâne cel mai important instrument pe care îl avem. Îi îndemn pe toţi crescătorii să trateze cu maximă seriozitate regulile de biosecuritate. Protejarea păsărilor începe cu măsuri simple, dar aplicate consecvent, iar fiecare zi în care prevenim un focar înseamnă protecţie pentru ferme, pentru gospodării şi pentru economia României.”, a declarant dr. Alexandru Bociu, preşedintele ANSVSA.

Situaţia la nivel european

În ultimele 30 de zile, la nivel european au fost confirmate focare de gripă aviară H5N1 în numeroase state member: Belgia – 3 focare; Bulgaria – 4 focare; Danemarca – 5 focare; Franţa – 28 focare; Germania – 98 focare; Irlanda – 4 focare; Irlanda de Nord – 2 focare; Italia – 15 focare; Lituania – 1 focar; Macedonia de Nord – 1 focar; Polonia – 13 focare; Portugalia – 2 focare; Republica Cehă – 8 focare; Slovacia – 2 focare; Spania – 5 focare; Suedia – 4 focare; Ţările de Jos – 12 focare; Ungaria – 2 focare.

Acestor focare li se adaugă numeroase cazuri la păsări sălbatice, ceea ce indică o presiune epidemiologică intensă asupra continentului. În acest moment, situaţia în Europa arată astfel: Austria (15 cazuri), Belgia (22 de cazuri), Danemarca (25 de cazuri), Elveţia (2 cazuri), Finlanda (4 cazuri), Franţa (160 de cazuri), Germania (906 cazuri), Islanda (2 cazuri), Irlanda (2 cazuri), Italia (16 cazuri), Letonia (7 cazuri), Lituania (6 cazuri), Luxemburg (17 cazuri), Norvegia (10 cazuri), Polonia (5 cazuri), Portugalia (un caz), Republica Cehă (2 cazuri), Romania (1 caz), Slovacia (un caz), Slovenia (3 cazuri), Spania (40 de cazuri), Suedia (8 cazuri), Ţările de Jos (78 de cazuri) şi Ungaria (2 cazuri).

Măsuri pe care trebuie să le respecte crescătorii de păsări

Pentru a limita riscurile, ANSVSA recomandă crescătorilor să îşi protejeze animalele prin măsuri clare şi consecvente. Respectarea lor reduce considerabil şansele ca virusul să pătrundă în exploataţii.

Recomandări pentru crescători

Este recomandat ca păsările domestice să fie crescute în spaţii protejate, iar dacă acest lucru nu este posibil, hrănirea şi adăparea lor trebuie făcute doar în locuri acoperite unde păsările sălbatice nu pot avea acces.

Este indicată separarea raţelor şi gâştelor de celelalte păsări domestice, deoarece pot transmite virusul fără să prezinte semne.

Trebuie evitată adăparea cu apă preluată din surse de suprafaţă precum lacuri, bălţi sau canale frecventate de păsări sălbatice.

Crescătorii trebuie să limiteze accesul persoanelor şi al altor animale în spaţiile unde sunt ţinute păsările.

Este necesară dezinfectarea atentă a încălţămintei şi a echipamentelor înainte de a intra în spaţiile de creştere.

Crescătorii trebuie să fie informaţi cu privire la simptomele bolii şi să anunţe imediat medicul veterinar în cazul oricărei mortalităţi neobişnuite.

Aplicarea acestor măsuri poate preveni pierderi majore, inclusiv mortalitate în efective, sacrificări obligatorii, restricţii comerciale sau costuri suplimentare legate de dezinfectare şi control.

Măsurile luate de ANSVSA

ANSVSA continuă să implementeze măsuri ferme pentru a preveni introducerea şi răspândirea gripei aviare în România. Acţiunile vizează atât protejarea efectivelor comerciale, cât şi a celor din gospodăriile populaţiei.

Măsuri active şi preventive adoptate

Creşterea nivelului de supraveghere în zonele cu densitate mare de păsări sălbatice şi transmiterea către DSVSA-uri a unor măsuri suplimentare de biosecuritate.

Intensificarea controalelor în exploataţii, în trafic şi în punctele de vânzare a păsărilor.

Monitorizarea păsărilor sălbatice prin prelevare de probe şi testare în zone prioritare.

Intervenţie rapidă la orice suspiciune: delimitarea zonelor afectate, sacrificare sanitară dacă este necesar, dezinfectare şi aplicarea restricţiilor de mişcare.

Informarea permanentă a crescătorilor şi colaborarea strânsă cu medicii veterinari de liberă practică.

Prin aceste acţiuni, autoritatea urmăreşte să menţină protejat sectorul avicol şi să reducă riscul economic asociat unui eventual focar.

Recomandări pentru publicul larg

Pentru a sprijini eforturile sanitare – veterinare, şi populaţia are un rol important. În special în zonele rurale, comportamentele responsabile pot limita răspândirea virusului.

Recomandări pentru cetăţeni

Este indicat ca păsările sălbatice găsite moarte sau cu simptome să nu fie atinse şi să fie anunţate autorităţile.

Nu este recomandat ca persoanele să intre în curţile în care există păsări de curte fără permisiune sau fără a respecta măsurile de igienă.

Transportul păsărilor trebuie făcut doar cu documente legale şi cu respectarea normelor veterinare.

Păsările şi produsele din carne de pasăre trebuie consumate numai dacă sunt procurate din unităţi autorizate.

ANSVSA reaminteşte că biosecuritatea începe în fiecare gospodărie şi că orice semn de boală trebuie raportat imediat medicului veterinar.