Inovație în medicina veterinară: Diagnostic mai rapid și precis al osteoartritei la câini. Cercetătorii dezvoltă un test de sânge revoluționar

O echipă de cercetători din Scoția dezvoltă un test de sânge revoluționar care ar putea ajuta la detectarea timpurie a osteoartritei la câini, o afecțiune care afectează milioane de patrupede la nivel global.

Compania de diagnostic veterinar MI:RNA, cu sediul în Scoția, a primit finanțare de la Scottish Enterprise, agenția națională și internațională de dezvoltare economică, pentru a sprijini dezvoltarea acestui instrument inovator. În Regatul Unit, aproximativ 10 milioane de câini – aproape 20% din populația canină – suferă de osteoartrită, iar în Statele Unite cifra estimată este de 14 milioane de câini, notează dvm360.

Cum funcționează noua metodă

Potrivit comunicatului MI:RNA, finanțarea va permite dezvoltarea unui instrument de diagnostic non-invaziv, care combină modelarea avansată cu un panel inovator de microRNA. MicroRNA-urile sunt fragmente de ARN celular care reglează expresia genelor și pot oferi informații esențiale despre sănătatea articulațiilor câinilor.

Cercetătorii vor analiza mostre de sânge de la câini cu osteoartrită și de la câini sănătoși, pentru a valida un panel de biomarkeri care, combinat cu modelarea avansată, poate oferi diagnostic mai precis și mai rapid.

Limitările metodelor tradiționale

În prezent, diagnosticul osteoartritei la câini se bazează pe observație clinică și imagistică, precum radiografii, artroscopie, tomografie sau rezonanță magnetică. În timpul examinării fizice, medicii veterinari evaluează mersul și postura animalului, palpează articulațiile pentru modificări anormale și caută semne de durere.

MI:RNA subliniază că aceste metode sunt costisitoare, invazive și subiective, iar proiectul lor își propune să elimine aceste probleme printr-un test de sânge mai simplu și mai accesibil.

„Acest proiect combină precizia profilării microRNA cu puterea modelării avansate. Scopul nostru este să oferim medicilor veterinari o metodă mai inteligentă și mai rapidă pentru detectarea osteoartritei, îmbunătățind rezultatele pentru câini. Instrumentul va permite diagnosticarea fără imagistică complexă sau interpretări subiective”, a declarat Robert Coultous, directorul științific al MI:RNA.

Pentru cei aproximativ 10 milioane de câini și proprietarii lor din Marea Britanie, aceasta înseamnă diagnostic mai timpuriu, tratamente mai eficiente și animale mai fericite, a adăugat el.

Sprijin din partea studiilor americane

Cercetarea va fi sprijinită de Golden Retriever Lifetime Study, unul dintre cele mai mari studii de sănătate canină din SUA, care urmărește identificarea factorilor de risc nutriționali, de mediu, stil de viață și genetici pentru diverse boli ale câinilor.

