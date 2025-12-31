O reclamă de sărbători cu animale a strâns milioane de vizualizări într-un timp scurt. Ce poveste se ascunde în spatele acestui spot publicitar (VIDEO)

O reclamă de sărbători cu un lup vegetarian a devenit virală în acest sezon, reușind să emoționeze milioane de oameni. Spotul publicitar a strâns într-un timp scurt aproape patru milioane de vizualizări, fiind realizat de o echipă de artiști care a ales să creeze animația de la zero, într-o perioadă în care marile companii investesc masiv în Inteligență Artificială (AI).

Reclama care a emoționat milioane de oameni

Reclama a fost realizată pentru lanțul de supermarketuri Intermarché și are la bază un veritabil film de animație, construit cu atenție la detalii și cu o poveste puternică. În centrul narațiunii se află un lup singuratic care devine vegetarian pentru a câștiga prietenia celorlalte animale din pădure.

Succesul spotului a fost confirmat și de platforma System1, care măsoară potențialul reclamelor de a construi branduri pe termen lung. Reclama Intermarché este primul spot publicitar care a obținut punctajul maxim de 5 stele, un rezultat istoric în condițiile în care media reclamelor difuzate pe televiziunea franceză este de doar 2,4 stele. Spotul publicitar a devenit rapid viral pe internet, fiind noua creație a agenției Romance pentru Intermarché.

Povestea lupului vegetarian realizată fără inteligență artificială

Povestea începe cu un băiețel speriat de o jucărie în formă de lup. Pentru a-l liniști, tatăl îi spune o poveste despre un lup neînțeles de animalele din pădure și despre sacrificiul pe care acesta îl face pentru a-și găsi locul printre ele. Lupul descoperă gătitul și pregătește un preparat din legume, iar povestea se încheie cu o cină de Crăciun care aduce împreună personajele.

„Succesul ultimei reclame de Crăciun a Intermarché este o mărturie a puterii de construire a brandului prin povestire. Ceea ce începe ca o reclamă obișnuită de Crăciun, cu imagini atractive despre mâncare și sărbători în familie, este transformat într-o poveste unică și emoționantă.

În timp ce multe branduri de supermarketuri folosesc reclamele de Crăciun pentru a stimula vânzările pe termen scurt, Intermarché a mers mai departe, creând un spot memorabil care va ajuta la creșterea vânzărilor și a percepției pozitive a brandului mult după încheierea sezonului de sărbători”, a precizat Jon Evans, directorul pentru relații cu clienții la System1, potrivit Little Black Book.