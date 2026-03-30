În această perioadă ploioasă, mii de furnici zboară din cuiburile lor din jurul orașului Gilgil, în Valea Riftului din Kenya. Migrația lor anuală, când masculii și reginele zboară pentru împerechere, a transformat zona într-un centru al traficului ilegal de furnici. Reginele gigant africane, mari și roșii, se vând până la 220 de dolari fiecare pe piața neagră online, pentru colecționari din întreaga lume care își amenajează formicarii – cutii transparente pentru observarea coloniilor, notează BBC.

Cum funcționează traficul de furnici

O singură regină fertilizată poate crea o colonie întreagă și poate trăi decenii. Aceasta poate fi trimisă ușor prin poștă, deoarece scanerele nu detectează material organic. Mulți localnici, inițial neștiind că este ilegal, au acționat ca intermediari, colectând furnici pentru străini. „Căutam cuiburile dimineața, înainte de soare, iar străinii așteptau în oraș. Noi le aduceam în tuburi sau seringi”, povestește un fost broker.

Nivelul traficului a devenit evident anul trecut, când 5.000 de regine au fost descoperite la un hotel din Naivasha. Suspecții, din Belgia, Vietnam și Kenya, intenționau să le vândă în Europa și Asia. Fiecare tub era pregătit să păstreze furnicile în viață două luni. Cei arestați au fost condamnați pentru biopiraterie, plătind amenzi sau executând pedepse cu închisoarea.

Fascinația și riscurile reginelor gigant africane

Acest comerț a surprins oamenii de știință și autoritățile, obișnuite cu crime majore privind elefanți sau rinoceri. Biologul kenyan Dino Martins explică faptul că reginele Messor cephalotes, cele mai colecționate, pot crește până la 25 mm și depun ouă toată viața. Colonii mari, non-agresive, cu mii de muncitoare și soldați femele, pot trăi 50–70 de ani, iar dispariția reginei duce la colapsul coloniei.

Exportul necontrolat ridică probleme și în China, unde cercetătorii au descoperit că un sfert din furnicile comercializate nu sunt native, riscând să devină specii invazive. Reginele gigant africane ar putea perturba agricultura bazată pe cereale din sud-estul Chinei. În Kenya, aceste furnici sunt specii-cheie, dispersând semințe și contribuind la sănătatea ecosistemului. Recoltarea nesustenabilă amenință coloniile și biodiversitatea locală.

Soluții și perspective pentru comerțul cu furnici

Colectarea legală este posibilă cu permis special și acorduri de împărțire a profitului cu comunitățile locale, însă până acum niciun permis nu a fost solicitat. Cercetătorii cer protecție internațională pentru toate speciile de furnici, dar nicio specie nu figurează momentan pe lista CITES. Autoritățile kenyene discută despre supraveghere mai strictă la aeroporturi și puncte de frontieră, pentru a preveni traficul „subraportat”.

Jurnaliști și experți văd un potențial economic nerealizat. „Furnicile nu sunt resurse finite; pot fi crescute și comercializate legal, generând locuri de muncă și venituri pentru comunități”, explică Mukonyi Watai, cercetător în cadrul Institutului Kenyane de Cercetare și Instruire în Faună Sălbatică. Cu monitorizare atentă, viitorul ar putea aduce ferme de formicarii pentru regine, însă dezbaterea asupra riscurilor globale ale exportului de furnici nu s-a încheiat.