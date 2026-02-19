Când animalele sălbatice devin vedete pe internet, comerțul cu animale exotice și industria turistică profită de acest fenomen – în timp ce animalele suferă, avertizează Humane World for Animals.

De la obscuritate la senzație virală

Capibarele, leneșii și vidrele au devenit senzații virale pe TikTok și YouTube, atrăgând milioane de vizualizări și hashtag-uri populare. În 2022, meme-urile cu capibara au devenit atât de populare încât jucăriile din pluș s-au vândut în două zile.

Dar atenția online nu se concentrează pe viața lor în sălbăticie. În schimb, oamenii caută interacțiuni directe, iar atracțiile turistice și comerțul cu animale răspund acestei cereri – cu prețul suferinței animalelor.

Conținutul drăguț poate dăuna

Internetul accelerează transformarea animalelor în vedete. Lorisul leneș, de exemplu, a devenit popular după videoclipuri cu el „gâdilat” și ținând o umbrelă, iar interesul pentru leneși și vidre captive a crescut odată cu videoclipurile în care acestea interacționau cu oameni.

Ceea ce începe online se traduce adesea prin exploatare reală: capturarea animalelor din sălbăticie sau creșterea lor în captivitate pentru a fi vândute sau folosite în atracții turistice.

Pericole pentru animale

Multe dintre aceste animale sunt pe cale de dispariție. Leneșii și vidrele asiatice cu gheare mici sunt amenințate de comerțul cu animale. Puii sunt separați de mame, transportați în condiții stresante și supuși procedurilor dureroase pentru a fi „siguri” pentru oameni. Animalele captive petrec restul vieții exploatate pentru divertisment.

Investigațiile Humane World for Animals arată situații dramatice: vidre și leneși forțați să interacționeze cu vizitatori, loviți sau supuși stresului constant, iar capibarele ținute în cuști mici.

Cum percepem greșit semnalele lor

Animalele virale par drăguțe și docile, dar expresiile lor pot fi înșelătoare. Lorisii leneși ridică brațele pentru a accesa veninul, capibarele par relaxate, iar lenesii „zâmbesc” sau „îmbrățișează” de frică. Aceasta duce la interpretarea greșită a stresului ca fiind prietenie sau relaxare, atrăgând și mai multă popularitate online.

Pași spre schimbare

Humane World for Animals lucrează pentru protejarea speciilor vânate și reducerea cererii de animale captive. Prin CITES, două specii asiatice de vidre au primit protecție maximă în 2019, iar comerțul internațional cu leneșii cu două degete va fi reglementat pentru prima dată.

În Costa Rica, campania #StopAnimalSelfies educă turiștii să nu interacționeze direct cu animalele sălbatice. Exemple pozitive există: la Rescate Wildlife Rescue Center, capibarele salvate de la comerțul ilegal pot fi observate de vizitatori de la distanță, fără a fi atinse, iar taxa de intrare sprijină îngrijirea lor.

Vizitatorii pot astfel să admire animalele comportându-se natural, fără a le pune în pericol – un exemplu de cum viralul poate fi folosit pentru binele animalelor.