În Corbeanca, exemplul de responsabilitate al proprietarilor de animale devine tot mai vizibil. Recent, echipele Protecției Animalelor Ilfov, împreună cu Poliția Română, Jandarmeria și Poliția Locală, au verificat 70 de gospodării din localitate, iar rezultatele au fost încurajatoare. Majoritatea câinilor verificați erau sterilizați și microcipați, ceea ce arată că tot mai mulți proprietari își asumă responsabilitatea față de animalele lor.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Razii pentru câini: cum autoritățile încurajează responsabilitatea

Din cele 70 de gospodării, doar trei au primit avertismente: unul pentru nesterilizare și două pentru câini nemicrocipați. Proprietarii au la dispoziție 30 de zile pentru a beneficia gratuit de serviciile de sterilizare și microcipare oferite de autorități.

Protecția Animalelor Ilfov subliniază importanța promovării exemplelor bune: „Chiar dacă mai avem multe străzi cu probleme, credem în puterea exemplului”, transmit reprezentanții instituției. Acțiunile fac parte dintr-un program mai amplu de razii prin județ, menite să încurajeze responsabilitatea și să asigure bunăstarea animalelor.

Acest exemplu din Corbeanca arată că atunci când proprietarii se implică, animalele beneficiază de o viață mai sigură și mai sănătoasă, iar comunitatea devine mai responsabilă și mai armonioasă.