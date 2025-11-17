STIRI

Proprietarii din Corbeanca devin tot mai responsabili cu animalele lor: Tot mai mulți câini sterilizați și microcipați (FOTO)

Claudiu Surmei 17 noiembrie 0 comentarii
O polițistă mângâie un câine printr-un gard Sursa foto: Protecția Animalelor Ilfov

În Corbeanca, exemplul de responsabilitate al proprietarilor de animale devine tot mai vizibil. Recent, echipele Protecției Animalelor Ilfov, împreună cu Poliția Română, Jandarmeria și Poliția Locală, au verificat 70 de gospodării din localitate, iar rezultatele au fost încurajatoare. Majoritatea câinilor verificați erau sterilizați și microcipați, ceea ce arată că tot mai mulți proprietari își asumă responsabilitatea față de animalele lor.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro:

- articolul continuă mai jos -

Razii pentru câini: cum autoritățile încurajează responsabilitatea

Din cele 70 de gospodării, doar trei au primit avertismente: unul pentru nesterilizare și două pentru câini nemicrocipați. Proprietarii au la dispoziție 30 de zile pentru a beneficia gratuit de serviciile de sterilizare și microcipare oferite de autorități.

Protecția Animalelor Ilfov subliniază importanța promovării exemplelor bune: „Chiar dacă mai avem multe străzi cu probleme, credem în puterea exemplului”, transmit reprezentanții instituției. Acțiunile fac parte dintr-un program mai amplu de razii prin județ, menite să încurajeze responsabilitatea și să asigure bunăstarea animalelor.

Acest exemplu din Corbeanca arată că atunci când proprietarii se implică, animalele beneficiază de o viață mai sigură și mai sănătoasă, iar comunitatea devine mai responsabilă și mai armonioasă.

  • Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

    Vezi toate articolele

Sursa foto: Protecția Animalelor Ilfov

, ,

By Claudiu Surmei

Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

Related Post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *