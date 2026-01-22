De ce animalele exotice nu ar trebui expuse în cafenele? Avertismentul Asociației Ramses: „Șerpii nu sunt recuzită. Țestoasele nu sunt suveniruri vii. Tarantulele nu sunt atracții de Instagram”

Animalele exotice sunt o atracție pentru orice privitor, însă nu sunt nici de decor, și nici de distracție, astfel că nu trebuie expuse în spații nepotrivite, cum ar fi cafenele. Acesta este avertismentul Asociației Ramses, care trage un semnal de alarmă cu privire la astfel de animale scoase din habitat special pentru acest scop.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

De ce animalele exotice nu ar trebui expuse în cafenele

Potrivit unei postări de pe pagina oficială de Facebook a asociației, animale precum iepuri, șerpi, țestoase, tarantule sau șopârle gecko devin atracții numai bune pentru rețelele sociale, însă realitatea din spatele acestor apariții este una dură.

„În astfel de locuri, animalele devin „atracții de Instagram”: iepuri, șerpi, țestoase, tarantule și gecko sunt ținute în spații înghesuite, zgomotoase și complet nepotrivite nevoilor lor biologice. Aceste specii exotice au nevoie de temperatură și lumină controlată, adăpost și liniște. O cafenea aglomerată le provoacă stres constant, manipulare excesivă și riscuri majore pentru sănătatea lor”, scrie Asociația Ramses.

Nu este nici moral, și nici legal

Din punct de vedere moral, folosirea animalelor vii, fie ele mamifere, păsări sau reptile, drept distracție, este nu doar împotriva eticii, ci și abuziv. Mai mult, potrivit Legii 205/2004 privind protecția animalelor, animalele trebuie ținute în condiții care să le asigure bunăstarea. Astfel, expunerea lor în aglomerație, cum ar fi în cafenele, și manipularea constantă și de multe ori greșită poate încălca această lege.

„Șerpii nu sunt recuzită. Țestoasele nu sunt suveniruri vii. Tarantulele nu sunt atracții de Instagram. Gecko și iepurii nu sunt jucării pentru mese pline de oameni”, mai scrie asociația pe Facebook.

Citește și: