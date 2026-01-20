Răspunsul ZooCafe București, după acuzațiile dure ale unor clienți: „E dificil și pentru noi să lucrăm în agitația aia”. Sunt sau nu animalele tratate greșit? (VIDEO)

ZooCafe București, una dintre cele mai celebre cafenele unde poți bea și mânca alături de un animal chiar și exotic, este în centrul unui scandal de proporții, după ce mai mulți clienți au făcut acuzații dure legate de ospitalitate și condițiile în care sunt ținute animalele.

ZooCafe București reacționează după acuzațiile dure ale unor clienți

Într-o postare recentă de pe TikTok, o tânără se plânge de faptul că angajații au tratat-o nepotrivit, iar animalele afișau un comportament anormal.

„Atenție cei care vor să meargă la ZooCafe! Am făcut rezervare o oră și jumătate. Ne-au dat afară după o oră ca să facă loc la ăia fără rezervare. Nu aveam pe unde să ies de ce înghesuială era. Marketingul e tot de ei. Animalele sunt stresate, mușcă și se comportă de parcă ar fi sedate. Noi și cei de lângă am cerut un alt animal de cinci ori. „E cererea prea mare” sau se fac că nu aud.

Staff-ul se plimba cu animalul după gât „Nu, nu, nu e disponibil”. E normală asemenea nesimțire? Plus că vorbesc urât de clienți pe la spate. Asta e exploatare pentru bani și nesimțire pe față. Înghesuială extremă, haos afară și înăuntru, dezorganizare totală, atitudine arogantă față de clienți. Nu mergeți!”, arată acuzațiile aduse de @daniela.elena.q pe TikTok în clipul postat aici.

Cum se apără cafeneaua din Capitală

În replică, ZooCafe a postat un comentariu la postarea în cauză în care a explicat de ce a fost atât de aglomerat și faptul că animalele sunt îngrijite și tratate corespunzător, iar acuzațiile făcute sunt nefondate.

„Hello, îmi pare sincer rău pentru experiența voastră. Este dificil și pentru noi să lucrăm în agitația care se formează acolo atunci (cand este cazul). În timpul săptămânii avem mai liber și putem asigura o experiență full și liniștită tuturor. Nu știm de unde a apărut “moda” să se spună că animăluțele noastre sunt sedate, nici nu există așa ceva :))

Pe lângă asta, o mare parte din ele sunt luate/primite din condiții nefavorabile ce explică imperfecțiunile pe care le au câteva, în cazul lui Gumiță (gecko crestat), așa e el, coada nu mai creste inapoi la această specie și îți garantez și că dacă te-a ciugulit Boris sau un iepuraș este comportament normal și nu ai fost propriu zis mușcat sau atacat de nimic 🙂 apreciem videoclipul, ne oferă șansa să mai răspundem întrebărilor, dar inițiativa este greșită. Mulțumim!”, este mesajul postat de ZooCafe la postarea de pe internet.

Acuzații din mai multe direcții: se cer controale

Cu toate acestea, conflictul din comentarii a continuat cu creatoarea clipului. Aceasta a mai afirmat că agitația pe care o acuză angajații cafenelei este cauzată tot de ei pentru că urmăresc profitul prin înghesuirea oamenilor în locație. De asemenea, acuzațiile referitoare la animalele stresate și la supraexpunere continuă.

Mai mult, printre comentariile postate se numără și câteva ale unor persoane care se plâng de același comportament și management defectuos și acuză că animalele nu se simt în largul lor.

„Nu înțeleg de ce încă e deschisă cafeneaua asta și nu se sesizează nimeni că își bat joc de animale”, „La ce vă așteptați când ei au animale de genul reptile, tarantule, care nu sunt animale de mângâiat, mai ales pasate de la unul la altul. Ideea în sine mi se pare egoistă”, sunt doar câteva dintre impresiile, în majoritate negative, lăsate de oameni.

