Tot mai multe persoane sunt sfătuite să nu cumpere animale „dintr-un impuls” de pe platforme precum TikTok sau Instagram, avertizează proprietarul unui centru de salvare a faunei sălbatice, care se ocupă cu recuperarea animalelor exotice ținute ca animale de companie.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Cererea pentru animale exotice pune în pericol viețile acestora

Lindsay McKenna, de la Wildside Exotic Rescue din Herefordshire, spune că primește săptămânal peste 25 de cereri de la persoane „disperate” să scape de animalele lor exotice.

„Am putea avea ușor 5.000 de animale, având în vedere cererea pentru serviciile noastre,” spune McKenna, „dar pentru a păstra situația sub control, putem îngriji doar aproximativ 200 de animale, inclusiv zebre, ratoni, maimuțe și pume.”

Ce se întâmplă cu animalele când proprietarii se răzgândesc

„Nu există foarte multe locuri care să ofere o a doua șansă acestor animale,” explică ea. „Oamenii ori le eliberează în natură, ori acestea sunt ucise sau neglijate în cuști mici. Sunt multe pume rătăcite în sălbăticie, probabil odată animale de companie.”

Legalitatea și noile reglementări

Este legal să deții animale sălbatice, chiar și considerate periculoase, conform Dangerous Wild Animals Act 1976. Totuși, începând cu 6 aprilie, noile reguli din UK vor impune ca toți deținătorii privați de primate să aibă licență, altfel riscă amendă sau chiar închisoare, notează BBC.

„Aceste schimbări nu puteau veni mai repede,” spune McKenna.

Exemple șocante din viața centrului de salvare

Ultimele maimuțe marmoset aduse la centru au fost cumpărate de un proprietar care purta rochie roz și scutece , despărțite de mama lor înainte de înțărcare și hrănite cu bezele și fructe uscate .

Un alt caz: un copil a primit o maimuță cadou de ziua lui . Animalul era în dormitorul copilului, într-o cușcă de hamster , hrănit cu gumă de mestecat și biscuiți , iar părinții nu știau cum să aibă grijă de el. Singurul motiv pentru care a fost dat mai departe: a mușcat copilul de degete .

Costurile uriașe ale îngrijirii animalelor exotice

Centrul de salvare are costuri foarte mari pentru a funcționa. Facturile la energie electrică sunt de aproximativ 2.000 de lire sterline pe lună. Hrana costă la fel de mult: £400 pe săptămână pentru fructe și legume, iar cele 11 pume primesc cerbi întregi, aproximativ £300 la fiecare trei săptămâni.

Cumpărarea impulsivă a animalelor exotice de pe rețele sociale poate avea consecințe dramatice atât pentru animale, cât și pentru oameni. Înainte să decizi să iei acasă un animal sălbatic sau exotic, informează-te și gândește-te la responsabilitățile pe termen lung.