Un documentar lansat de platforma Responsible Reptile Keeping (RRK) critică sistemul „listelor pozitive” din Europa ce ar putea afecta animalele de companie exotice și industria lor. Aceste liste reprezintă un sistem legislativ prin care doar anumite specii aprobate oficial ar putea fi deținute ca animale de companie.

Filmul, intitulat „Don’t Pet Me”, analizează ce s-ar putea întâmpla dacă astfel de liste ar fi implementate pe scară largă în lume. Asta în timp ce organizații pentru drepturile animalelor cer introducerea acestui model în anumite țări, inclusiv Scoția, potrivit Pet Business World.

Listele pozitive prevăd că doar speciile incluse pe o listă oficială ar putea fi vândute sau ținute ca animale de companie, în timp ce toate celelalte ar fi interzise. Susținătorii sistemului declară că acesta ar proteja animalele și ar reduce comerțul ilegal cu specii exotice. Documentarul însă critică noțiunea de liste pozitive și susține că efectele pot fi destul de negative.

Cu o durată de aproximativ 25 de minute, filmul prezintă opinii ale crescătorilor, specialiștilor și organizațiilor din industria animalelor de companie. Printre consecințele despre care se vorbește se numără:

Animale confiscate sau chiar eutanasiate dacă nu se regăsesc pe lista permisă;

Creșterea comerțului ilegal cu animale, deoarece unele specii ar deveni dificil de obținut legal;

Acces mai redus la servicii veterinare, dacă proprietarii se tem să declare ce animale dețin;

Presiune mai mare pe adăposturi și centre de salvare, în cazul în care oamenii renunță la animalele devenite ilegale.

Se cere reglementarea concretă a deținerii animalelor exotice

Documentarul răspunde și unei campanii susținute de organizații pentru protecția animalelor, care solicită introducerea listelor pozitive pentru a limita numărul speciilor ce pot fi ținute ca animale de companie. Reprezentanții industriei spun însă că aceste campanii pot crea confuzie, deoarece unele animale comune – precum pești ornamentali, broaște țestoase, păsări sau rozătoare – ar putea fi catalogate greșit drept „animale sălbatice”.

Documentarul „Don’t Pet Me” încearcă tocmai să aducă aceste argumente în spațiul public, încurajând o discuție mai amplă despre modul în care ar trebui reglementată deținerea animalelor exotice drept animale de companie.

